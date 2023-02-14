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123. saatte enkazdan kurtarılmıştı... O anların görüntüsü ortaya çıktı! Kahreden sözler: "Babama ulaşıp annemin cenazesini söylemem gerek"

14.02.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremden 123 saat sonra enkaz altından çıkarılan 23 yaşındaki Melisa'nın kurtarıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Kendisini kurtarmaya gelen madenci ile konuşan Melisa'nın sözleri duyanları kahretti. Görüntülerde Melisa'nın madencilere "Babam burada değil, kardeşim burada değil. Ulaşmam gerek, annemin cenazesini söylemem gerek" demesi izleyenleri duygulandırdı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremde 6 bloklu Yıldızkent Sitesinin girişindeki BİM markette depreme yakalanan 23 yaşındaki Melisa Ülkü hayatta kalmayı başarmıştı. 2 gün önce saat 09.57'de bölgede arama kurtarma çalışması yapan polis arama kurtarma ve AFAD ekipleri, 6 bloklu Yıldızkent Sitesi enkazında ses fark etti. Tepki üzerine yaklaşık 5 saatlik çalışmayla ekipler adeta iğneyle kuyu kazdı.

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Kendisine ulaşan ekipler Melisa Ülkü'ye korkmamasını bütün ekiplerin yanında olduğunu ifade etti. Saat 16.40 sıralarında enkazdan çıkarılan Melisa Ülkü, hastanede tedavi altına alındı.

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"BABAMA ULAŞMAM GEREK, ANNEMİN CENAZESİNİ SÖYLEMEM GEREK"

Melisa Ülkü'nün kurtarıldığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Melisa'nın kendisini kurtarmaya gelen ekiplere, "Babam burada değil, kardeşim burada değil. Ulaşmam gerek, annemin cenazesini söylemem gerek" demesi izleyenleri duygulandırdı.

İHA

Enkazdan 123. saatte kurtarılmıştı! Yürek yakan sözler: 3 gün boyunca... Enkazdan 123. saatte kurtarılmıştı! Yürek yakan sözler: 3 gün boyunca...

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deprem Kahramanmaraş enkaz

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