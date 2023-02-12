HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem enkazından 123. saatte kurtarılmıştı! Yürek yakan sözler: Annesini hayatını kaybetmeden önce 3 gün çikolata ve gofretle beslemiş

Deprem enkazından 123. saatte kurtarılmıştı! Yürek yakan sözler: Annesini hayatını kaybetmeden önce 3 gün çikolata ve gofretle beslemiş

12.02.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde depremde markette göçükte kalan Melisa Ülkü, 123 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Hastaneden ilk görüntüsü gelen 23 yaşındaki Melisa Ülkü, enkaz altında yaşadıklarını anlattı. Durumu iyi olan Melisa Ülkü'nün, enkazda yanında bulunan annesini yaşatmak için rafların arasında bulduğu çikolata ve gofretle beslediği ancak, annesinin sıkıştığı için enkazda 3 gün dayanabildiğini söylediği öğrenildi.

İkinci depremin merkezi Elbistan’da 6 bloklu Yıldızkent sitesinin girişindeki BİM markette depreme yakalanan 23 yaşındaki Melisa Ülkü hayatta kalmayı başardı. Saat 09.57’de bölgede arama kurtarma çalışması yapan polis arama kurtarma ve AFAD ekipleri, 6 bloklu Yıldızkent sitesi enkazında ses fark etti. Tepki üzerine yaklaşık 5 saatlik çalışmayla ekipler adeta iğneyle kuyu kazdı.

891beeb10568188896445a430b8c6aab

Kendisine ulaşan ekipler Melisa’ya korkmamasını, bütün ekiplerin yanında olduğunu ifade etti. Melisa ise annesinin hayatını kaybettiğini, susadığını ifade etti. AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma ve UMKE ekiplerinin zamanla yarışı dün saat 16.40’da mutlu bitti. Depremin ardından 123. saatte çıkarılan Melisa, İlçe Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

00616731-740f-4ac4-867a-24566d142827

ANNESİNİ 3 GÜN BOYUNCA HAYATTA TUTMAYA ÇALIŞMIŞ

Yoğun bakımda olan ve gayet sağlıklı olan Melisa’yı ilçede arama-kurtarma çalışmalarını koordine eden Vali ziyaret etti. Sağlığının yerinde olduğu gözlenen Melisa’nın ise annesini yaşatmak için mücadele verdiği öğrenildi.

Dış Ticaret uzmanı olan Melisa’nın rafların arasında kaldığı, hareket edebildiği için enkazda sıkışan annesini 3 gün boyunca çikolata, çerez, bisküvi gibi bulabildiği yiyeceklerle besleyerek hayatta tutmaya çalıştığını belirttiği aktarıldı. Annesini kurtarmak için mücadele ettiğini ancak enkaz altında kaldığı için 3’üncü günün sonunda annesinin vefat ettiğini söylediği öğrenildi.

Kendisini kurtaran ekiplere ve hastanede en iyi şekilde bakan sağlık personellerine teşekkür eden genç kızın, kısa süre sonra servise alınarak tedavisine orada devam edileceği bildirildi.

İHA

'Her yeri alt üst ettik ama bulamıyoruz' 'Her yeri alt üst ettik ama bulamıyoruz'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Bozdağ duyurdu! 2 ay süreyle ertelenecekBakan Bozdağ duyurdu! 2 ay süreyle ertelenecek
Enkazda 4 milyon dolar buldu, gerçek sonradan ortaya çıktıEnkazda 4 milyon dolar buldu, gerçek sonradan ortaya çıktı
Deniz Baykal yaşamını yitirdiDeniz Baykal yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Şehirde 12 bina yıkıldı 4'ü onlara ait... Bir de o yarışmaya katılmış!

Şehirde 12 bina yıkıldı 4'ü onlara ait... Bir de o yarışmaya katılmış!

Volkan Demirel, Galatasaray'ın teklifini kabul etti

Volkan Demirel, Galatasaray'ın teklifini kabul etti

Camı bile kırılmadı ama yan yattı! Şoke eden bina neden yan yattı?

Camı bile kırılmadı ama yan yattı! Şoke eden bina neden yan yattı?

'Bu harita bize söylüyor' Uzman isim tek tek açıkladı...

'Bu harita bize söylüyor' Uzman isim tek tek açıkladı...

'Gerçekten yaşıyor muyum?'

'Gerçekten yaşıyor muyum?'

Sosyal medyadaki sözleri gündem oldu! Uğur Kardaş gözaltına alındı

Sosyal medyadaki sözleri gündem oldu! Uğur Kardaş gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.