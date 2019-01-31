124 yıllık şefkat kapısı: Darülaceze

İSTANBUL (AA) - EMİN İLERİ - Osmanlı Cihan Devleti'nin 34'üncü padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan ve günümüze kadar faaliyeti devam ettirilen 124 yıllık Darülaceze, kimsesizlere yuva olmaya devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana din, dil, ırk, sınıf ve cinsiyet farkı gözetmeksizin bakıma muhtaç, yaşlı, engelli insanlara, sokağa terk edilmiş kimsesiz çocuklara hizmet vermeyi sürdüren Darülaceze, cami, kilise ve havrasıyla da dünyada eşi benzeri olmayan bir hayır kurumu olarak biliniyor.

Aile, Çalışma ve ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı hizmet veren Darülaceze'de barınan sakinlerin tüm giyinme, barınma, gıda, sağlık ve bakım ihtiyaçları kurum tarafından karşılanıyor.

Burada barınanlara güzel bir yaşama alanı da sunan kurumda rehabilitasyon için kurulan atölyelerde, başarılı eserler de ortaya çıkarılıyor. İki katlı binada sakinler, el emeği göz nuru eserler üretiyor.

500 civarında misafirin kaldığı Darülaceze yerleşkesinde günlük 150 kişi bu atölyelerde zamanını değerlendiriyor. Kimi elektrikli sandalyeyle kimi felçli haliyle kimi de tek gözüyle rehabilitasyon atölyelerine gelerek emek verip, üreterek hayatına renk katıyor.