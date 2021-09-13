13-19 Eylül 2021 haftalık burç yorumları! Tavırlarınızın değiştiğini fark edeceksiniz!

Boğa burcunun arkadaşlık ilişkileri bu hafta bozulabilir. Akrep burcu ise bu hafta sezgilerini dinleyebilir ve daha önce görmediği bir şeyin farkına sezgileri yoluyla varabilir. İşte 13 Eylül- 19 Eylül haftası Astrolog Merve Rençber’in Oğlak, Terazi, Yay, Kova, Başak, Balık, Aslan, Akrep, İkizler, Yengeç, Koç ve Boğa burcu yorumları…

KOÇ

Bu hafta haftanın ilk iki gününde sağlıkla ilgili destekler, hastane ziyaretleri, tedaviler ve hizmetler gündeminizde olabilir. İlaç kullanımınızla ilgili değişiklikler olabilir. Beslenmede daha titiz olun ve taze ürünlerle beslenmeye çalışın. Zehirlenmelere karşı daha özenli olmalı. Çarşamba günü Mars Terazi burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ayın geri kalanında hem iş hem özel hayatınızda karşınızdaki insanlar üzerinde etkiniz artabilir. Bazı ilişki ve ortaklıklarda rekabet ve meydan okuma durumları karşınıza gelirken uzlaşmacı olunduğunda güçlü iş birliklerine dahil olabilirsiniz. Önemli olan bu süreçte ortak çıkarları korumak ve ortak çıkarlarla hareket etmek. Zira siz veya karşınızdaki kişiler yalnızca kendi lehini koruma eğiliminde olursa ilişkilerde pürüzler çıkabilir, ani bitişler yaşanabilir. Bir ve biz olunan her türlü birliktelik gelişiyor ve ilerliyor. Özellikle Perşembe ve Cuma günlerinde ilişkileriniz sağlamlaşabilir, yapacağınız başlangıçlar daha uzun vadeli olabilir.

BOĞA

Bu hafta haftanın ilk iki gününde aşk ve arkadaşlık ilişkilerinizde küslük ve barışma durumları yaşanabilir. Geçmişe dönebilir, geçmişteki insanları ve anıları tekrar tekrar hatırlayabilirsiniz. Anda kalmaktan ziyade geçmişte veya gelecekte olacağınız iki gün geçirebilirsiniz. Çarşamba günü Mars Terazi burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ayın geri kalanında günlük yaşamınız daha fazla hareketlenecek. Bir koşturmaca içerisinde olabilir ve yoğun bir tempoda ilerleyebilirsiniz. Ek işler, ek projeler, dönem bazlı işler ve yurtdışı bağlantılı çalışmalar gündeminizde olabilir. Süregelen işinizdeki memnuniyetsizlikleriniz sizi farklı iş başvuruları yapmaya ve alternatifleri değerlendirmeye götürebilir. İş hayatınızda bir rutini kırmak, alışılmışın dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Özellikle Perşembe ve Cuma günlerinde kariyer yolunuz adına önemli adımlar gündeme gelecektir. İstikrar ve sabırla ilerlemek bu dönem boyunca kazanmanın anahtarı olacaktır. Diyet, spor gibi başlangıçlar için de uygundur.

İKİZLER

Bu hafta haftanın ilk iki gününde ev düzeni, yaşamınızı kurduğunuz temeller, sırtınızı yasladığınız insanlarla ilgili değişimler olabilir. Taşınma, taşınmaz mal alım-satım gündemlerinizdeki bir belirsizlik netleşebilir. Yurtdışı seyahatleri ve uzak mesafe yolculuklarla ilgili planlamalarınızda ise değişiklikler yapmanız gerekebilir. Çarşamba günü Mars Terazi burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ayın geri kalanında çocuk sahibi olma kararı, çocuk sahibi olma isteği ve çocuklarınız için daha fazla efor ve çaba hali gündeme gelebilir. Çocuklarınızın hayatında yeni bir dönem başlayabilir. Arkadaşlarıyla ilişkilerine daha çok önem verebilir ve ilgilenebilirsiniz. Kendi hayatınızda ise aşk duygusunu daha çok tutkular ve zaaflar ile yüksek frekanslarda yaşayabilirsiniz. Bazı ilişkilerde var olan denge tersine dönebilir. Duygunuzun ve ilişkinizin peşinden gitmek, emek vermek ile ilişkinizi akışa bırakmak ve daha pasif kalmak arasında bir seçim yapabilirsiniz. Özellikle Perşembe ve Cuma günlerinde beklemediğiniz insanlardan destek ve fayda görebilir, önemli kişilerle sizin için önemli olabilecek konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz.

YENGEÇ

Bu hafta haftanın ilk iki gününde dalgınlıklara, unutkanlıklara ve alınganlıklara daha açıksınız. Küçük kazalar ve yanlış anlamalar, yanlış anlaşılmalar ve kendinizi ifade etme, karşınızdakini anlama çabası gibi başlıklar ön planda olabilir. Gündeminizi bir anda değiştirecek bir haber alabilir, bir telefon alabilirsiniz. Çarşamba günü Mars Terazi burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ayın geri kalanında zaman zaman dönemin etkileriyle zihinsel ikilemler yaşayabilir ve kararsızlık içinde hissedebilirsiniz. Bu kararsızlıklar ise tavırlarınıza yansıyabilir ve bir ileri iki geri adımlar içinde olabilirsiniz. Çoğunlukla çok fazla düşünmek ve olayları her açıdan ele almaya çalışmak zihninizi daha fazla dağıtacaktır. Adım adım gittiğiniz, içinde bulunduğunuz anı doğru ve sağlıklı yönetmek en doğru form olacaktır. Mükemmeli arama eğilimi ve en doğru hamlede bulunma gayesi sizi tamamen hareketsiz kılabilir ve enerjinizi, motivasyonunuzu kaybedebilirsiniz. Hafta içerisinde özellikle Cumartesi ve Pazar günlerinde ilişkilere ve seyahatlere dair gündemler karşınıza gelecektir.

ASLAN

Bu hafta Salı günü Başak burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ayın etkileri tüm haftaya yayılacak. Bu Yeni Ayın burcunuza olan etkileriyle finansal planlarınızda yeni bir sayfa açılacak. Yüklü bir ödemenizi maddi anlamda zorlanmadan tamamlayabilir veya satın alımlar yapabilirsiniz. Birikimlerinizi akıllıca kullanmaya ve elinizdeki maddi değerleri en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacaksınız. Bu dönem beraberinde kendinizdeki yetenekleri ve potansiyeli de daha iyi görmenize yarayacak. Yeteneğinizin ve yatkınlığınızın olduğu alanlardan maddi kazanımlar elde edebilir veya takdir toplayabilirsiniz. Bu yüzden iş ve eğitim hayatınızda kendinizi ortaya koymaktan çekinmeyin ve özgüvenle hareket edin. Bugünlerde şükür ve teşekkür hali içinde olmak hayatınızdaki maddi-manevi değerlerin de artışını ve bereketi çağıracaktır. İlişkilerinizde Çarşamba ve Perşembe günlerinde yeni ve alternatif bir durum ortaya çıkabilir. Cuma günü ve hafta sonu ile birlikte aşk hayatnızda yeni bir başlangıç gündeme gelebilir.

BAŞAK

Bu hafta haftanın ilk günlerinde enerjinizin, düşüncelerinizin ve tavırlarınızın değiştiğini fark edebilirsiniz. Bazı ilişkilere dair yaklaşımınız daha ılımlı ve affedici olabilir ve ilişkilerinizi iyileştirebilirsiniz. Dargınlıklar barışma ile sonlanabilir. Dış görüntünüzle ilgili küçük değişiklikler iyi hissettirebilir. Geniş kitleler tarafından tanınmak, pek çok insan tarafından konuşulmak, mesleki alanınızda uzmanlaşmak bu haftanın diğer gündemleri olacaktır. Çarşamba günü Mars Terazi burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ayın geri kalanında kazançlar ve ödemelerle ilgili hareketli döneminiz daha fazla öne çıkacak. Araçlarla ilgili alım-satımlar yapabilirsiniz. Teknolojik aletlerle ilgili harcamalar, seyahatler için yapılacak ödemeler gündeme gelebilir. Kardeşlerinizle maddi yardımlaşmalar veya ortaklı finansal planlar içinde olabilirsiniz. Bu dönemde ne düşündüğünüz her zamankinden önemli olacak. Negatif ve karamsar düşüncelerle, söylemlerle nasibinizi ve şansınızı kısıtlamayın.

TERAZİ

Bu hafta haftanın ilk günlerinde enerjinizde, motivasyonunuzda dağınıklıklar olabilir. İşinizle ilgili bir dağınıklık yaşayabilir veya yönünüzü belirlemekle ile ilgili kararsız kaldığınızı hissedebilirsiniz. Mükemmeliyetçi yanınız daha fazla çalışabilirken bu enerji bazılarınız için umursamazlık ve boşverme gibi tarafları öne çıkarabilir. Önemli adımlardan Çarşamba gününe dek kaçının. Çarşamba günü Mars Terazi burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ayın geri kalanında hareketli bir tempoya geçeceksiniz ve koşturmacanız artacak. Harcamalar ve kazançlar birlikte artabilir. Maddi konularda insanlar sayesinde şanslı durumlarla karşılaşabilir veya hayatınızdaki insanlardan maddi destek görebilirsiniz. Hediyeler alabilirsiniz. Sağlık veya estetik konularıyla ilgili operasyonlar gündeme gelebilir. Hak ve adalet konuları sizin için her zamankinden daha önemli olacak. Tazminat, nafaka gibi maddi konularla ilgili yasal süreçler içine girebilirsiniz. Özellikle Perşembe ve Cuma günlerinde geleceğe yönelik somut kararlar, somut adımlar zamanı olacak.

AKREP

Bu hafta haftanın ilk günlerinde sezgilerinizin peşinden gidebilir, daha önce farkına varmadığınız şeylerin sezgilerinizle farkına varabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde telepati daha çok çalışabilir. Uzaklardaki bir kişiden veya uzak geçmişte kalmış bir kişiden ilginç bir dönüş alabilir veya karşılaşabilirsiniz. Evli Akrepler çocuk sahibi olmakla ilgili bugünlerde kararsızlık hissedebilir veya umut ve motivasyon konusunda daha dalgalı bir enerjide olabilirsiniz. Çarşamba günü Mars Terazi burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ayın geri kalanında iş hayatınızda denemediğinizi denemek, farklı olana gitmek, işinizde farkınızı ortaya koymak veya yeni girişimler gündeminizde olabilir. Kitlelere hitap eden işler, sanatla bağlantılı çalışmalar, orijinal fikirler bugünlerin başlıkları arasında olacak. Aynı zamanda iyilik ve fedakarlık için hareket etme, yardım kuruşlarıyla ortak çalışmalar da bu dönemdeki meşguliyetleriniz arasında olabilir. Sağlığınızı iyileştirmek için hastane ziyaretleri yapabilirsiniz.

YAY

Bu hafta haftanın ilk günlerinde yoğun gündemler veya koşturmaca içerisinde olabilirsiniz. Bir haber, bir teklif bugünlerde gündeminizi birden değiştirebilir. Beklemediğiniz bir kişiden ilginç bir teklif alabilirsiniz. Aile içinde sağlıkla ilgili destekler alınabilir, ebeveynlerinizin sağlığıyla ilgilenebilirsiniz. Çarşamba günü Mars Terazi burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ayın geri kalanında arkadaşlıklardan ortaya çıkan flört durumları gündeme gelebilir. Bazılarınız aşk ve arkadaşlık arasında kalan bir ilişki deneyimleyebilir. Hali hazırda arada kalmış bir ilişkiye sahip olanlar ise bugünlerde bu ilişkinin içine daha çok çekilebilir. Gizli ilişkilerden, aldatma ve yanıltma durumlarından mutlaka kaçınmalısınız. Zira bunlar ilerleyen dönemde karmadan size geri dönebilir. Ayın ikinci yarısında ilişkilerdeki tavrınızı değiştirmek isteyecek ve kendi normalinizin dışına çıkacaksınız. Bu hafta özellikle Perşembe ve Cuma günlerinde gireceğiniz ortamlarda ilgiyi üzerinize toplayabilirsiniz. Yeni bağlantılar kurabilirsiniz.

OĞLAK

Bu hafta haftanın ilk günlerinde önemli kararlar almaktan kaçınmalı, imza işlerinizde her şeyin üzerinden iki kez geçmeli ve iki kez kontrol etmelisiniz. Araçlarla ilgili gündemleriniz olabilir, araçlarınızı iyileştirmek, tamir ve tadilat için uygun günler. Fakat yüklü satın alımlarla ilgili aceleci olmayın. Çarşamba günü Mars Terazi burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ayın geri kalanında denge ile hareket etmeniz, her alanda dengeyi önemseyerek aksiyon almanız gerekecek. Bu transitten daha güçlü etkilenecek bir burç olduğunuz için dengeli olmak size hem iş hem ilişkilerden yana farklı fırsatlar getirirken dengesizlik ve fevrilikler kayıplar yaşamanıza neden olabilir. Pasif agresif tavırlardan kaçının. Üstü kapalı, iletişimden kaçınan konuşmalar yapmak yerine tatlı dille düşüncelerinizi dile getirin. Hem iş hem özel hayatınızda zaman zaman stratejik hamleler, politiklik ve karşıdakine göre şekil almak size kazandırabilir ve istediğinize ulaşabilirsiniz. Hafta içerisinde Çarşamba ve Perşembe günü imza atmak ve başlangıç yapmak için oldukça destekleyici. İş hayatına yönelik şanslarınız artıyor.

KOVA

Bu hafta haftanın ilk iki gününde finansal konularda şanslar ve şanssızlıklar bir arada olabilir. Kaybettiğiniz bir paranızı, değerli eşyanızı tekrar bulabilirsiniz. Bazı alışverişlerinizi daha kazançlı yapabilirsiniz. Fakat zorunlu ödemeler de karşınıza gelebilir. Çarşamba günü Mars Terazi burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ayın geri kalanında hak ve adalet anlayışınızın güçlenip ön planda olacağı bir dönem başlıyor. Doğru bildiğinizin arkasında durabilir, hakkınızı maddi manevi savunma çabasına girebilirsiniz. Bu süreç de beraberinde yasal ve adli süreçleri getirebilir. Uzlaşmacı ve politik tavrınız pek çok anlaşmazlığı çözebilir ve sizi hedeflerine ulaştırabilir. Kısa ve uzun yolculuklarınız daha keyifli ve verimli geçebilir. İş bağlantılı yolculuklar ortaya çıkabilir. Eğitim ve kurslarla ilgili de başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu dönemde motivasyonunuzu ve enerjinizi korumanın yolu aşırı düşünmekten ve mükemmeliyetçilikten kaçınmaktan geçecektir. Hafta içerisinde Perşembe ve Cuma günlerinde elinizi attığınız her işte şansınız oldukça yüksek. Ne istediğinize karar verip o doğrultuda ilerlemeniz yeterli. Attığınız adımlar kalıcı olacak.

BALIK



