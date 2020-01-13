13 - 19 Ocak 2020 haftalık burç yorumları

Bu haftanın en önemli olayı Venüs'ün Balık burcuna geçmesi. 13 Ocak yani bugün gerçekleşecek olan bu geçiş kimi burca şans, kimi burca da aşk hayatında heyecanı getiriyor. Bakın koç, boğa, yengeç, ikizler, aslan, başak, terazi, kova, akrep, yay, oğlak ve balık burcu 13 Ocak haftasını nasıl geçirecek? KOÇ 13 Ocak’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 7 Şubat’a kadar eski sevgiliniz geri dönmek isteyebilir. Duygusallığınız hiç olmadığı kadar ön planda olacaktır. Mantığınız ve kalbiniz arasında gidip gelebilirsiniz. 16 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 3 Şubat’a kadar ilgi alanınız hiç olmadığı kadar farklı konulara yönelebilir. Özgürlük arzunuz hat safhada olacak. Dostlarınızla beraber planlar yapabilirsiniz. İçinize kapanmak yerine hislerinizi başkalarıyla paylaşmak, içinizi dökmek iyi gelecektir. BOĞA 13 Ocak’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 7 Şubat’a kadar duygusal hayatınızda şansınızın açılacağı bir dönemde olacaksınız. Çevrenizde parlayacağınız, elde ettiğiniz başarılarla takdir edileceğiniz bir dönemde olacaksınız. 16 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 3 Şubat’a kadar kariyer hayatınıza dair yeni haberler alabilirsiniz. Başvurduğunuz işlerden geri dönüşler, görüşme talepleri alabilirsiniz.

İKİZLER 13 Ocak’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 7 Şubat’a kadar iş hayatınızda maddi geliri de yüksek olan teklifler alabilirsiniz. Kariyerinizde parlayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Gönlünüzü ofiste birine kaptırabilirsiniz. 16 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 3 Şubat’a kadar akademik hayatınızda daha aktif olabilirsiniz. Güzel haberler alabilirsiniz. Öğrenmeye, bilgiye meraklı olacağınız bir dönemden geçeceksiniz. Astroloji, felsefe gibi konulara ilginiz artabilir. Araştırmalar yapabilirsiniz. YENGEÇ 13 Ocak’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 7 Şubat’a kadar aşk hayatınızda duygusal zamanlarda olacaksınız. Düşlediğiniz bir aşka yelken açabilirsiniz. Hatta bu hayallerimdi diyebileceğiniz bir aşk olabilir. Paranızı seyahatlere harcayabilirsiniz. 16 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 3 Şubat’a kadar ekonomik durumunuzla ilgili yeni haberler alabilirsiniz. Başvurduğunuz kredinin onaylandığını öğrenebilirsiniz. Eşinizin gelir durumuna dair gelişmeler olabilir. Miras haberleri gündeminize oturabilir.

ASLAN 13 Ocak’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 7 Şubat’a kadar maddi anlamda refaha ereceğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Elinize toplu para geçebilir. Eşinizin aldığı maaşta, kazançta artışlar olabilir. Miras davanız varsa lehinize sonuçlanabilir. 16 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 3 Şubat’a kadar eşinizle, sevgilinizle ilgili yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Fazla meraklı olmanız bazen sorunlar çıkmasına neden olabilir. BAŞAK 13 Ocak’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 7 Şubat’a kadar sizler için ilişkinizde güzel bir dönem başlıyor. Evlilik tekliflerine hazır olun. Beklemediğiniz anda romantik bir sürprizle partneriniz sizi sevindirebilir. Evliliğinde sorun olanlar bu güzel görünümle bir şans daha verip aşk dolu bir sürece girebilirler. İşinizdeki ortağınızla beraber maddi getirisi yüksek işlere bu zaman zarfında imza atabilirsiniz. 16 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 3 Şubat’a kadar çalışma ortamınızda yeni haberler alabilirsiniz. Bu işinize olan farklı bakış açınız sayesinde elde ettiğiniz başarılar da olabilir. Sağlığınızla ilgili de yeni gelişmeler olabilir.

TERAZİ 13 Ocak’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 7 Şubat’a kadar çalışma hayatınızda maddi olanakları daha güzel tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca işinizde parlayacağınız bir dönem olacak. Terfi aldığınızı öğrenebilirsiniz. Duygusal hayatınızdaki karamsar yapınızı bıraktıracak güzel haberler alabilirsiniz. 16 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 3 Şubat’a kadar çocuğunuzla ilgili beklediğiniz haberler varsa bu dönem gelebilir. Aşk hayatınızda iletişim trafiğiniz karşı tarafla sıklaşacaktır. Kendinize yeni hobiler bulabilirsiniz. Değişik şeylere merakınız artacaktır. AKREP 13 Ocak’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 7 Şubat’a kadar aşk hayatınızda ayaklarınız yerden kesilebilir. Aşık olmam diyenler bile aniden bir aşka kalbini kaptırabilir. Gelip geçici değil sizler için romantik ve duygusal bir ilişki olacaktır. Yine bu dönemde çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bebek sahibi olacağınızı öğrenebilirsiniz. 16 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 3 Şubat’a kadar ailecek beklediğiniz bir haber nihayet ulaşabilir. Evinizle ilgili değişikler yapabilirsiniz. Yeni bir yere taşınabilirsiniz.

YAY 13 Ocak’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 7 Şubat’a kadar aileniz genişlemeye başlayabilir. Gönül ilişkisiyle ailenize yeni bir birey katılabilir. Gayrimenkulle alakalı yatırımlarınız varsa hanenize güzel gelirler gelebilir. Ev değiştirmek isteyenler için güzel fırsatlar ortaya çıkabilir. 16 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 3 Şubat’a kadar eğitimle ilgili konulara yönelebilirsiniz. Şu ana kadar ilgi duymadığınız konularla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Kurslara yazılabilirsiniz. Yakınlarınızdan davetler alabilirsiniz. Sosyal yönünüz bu dönem çok aktif olacaktır. OĞLAK 13 Ocak’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 7 Şubat’a kadar sevdiğinizle olan iletişiminiz düzelecektir. Birbirinize daha açık ve net oldukça aranızda çözülemeyen sorun kalmayacaktır. Bu dönem romantik sözler ağızlarınızdan dökülebilir. Eğitim hayatınızda da parlamaya başlayabilirsiniz. 16 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 3 Şubat’a kadar paranıza para katmak için yeni fikirler üretmeye başlayabilirsiniz. Orijinal düşünceleriniz kazancınızı arttırabilir.