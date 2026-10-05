Adet sancısını hafifletmenin doğal yolu: Özellikle öneriliyor

Her ay adet döneminden önce ortaya çıkan kramplar, şişkinlik, sinirlilik ve baş ağrıları günlük yaşamı zorlaştırabiliyor. Bazı kadınlar bu şikayetleri hafifletmek için reçetesiz ağrı kesicilere başvururken, beslenme düzeninde yapılabilecek bazı değişiklikler de destekleyici olabilir.

Kadın doğum uzmanı Dr. Astha Dayal, özellikle magnezyum açısından zengin kabak çekirdeğinin PMS belirtilerinin yönetilmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor. Magnezyumun kas ve sinir fonksiyonlarında önemli rol oynadığı, vücudun gevşemesine yardımcı olarak rahim kasılmalarını ve buna bağlı ağrıyı azaltabileceği ifade ediliyor.

KABAK ÇEKİRDEĞİ ADET AĞRISINA İYİ GELİR Mİ?

Adet sancısı olarak bilinen dismenore, üreme çağındaki kadınlarda oldukça yaygın görülüyor. Krampların yanı sıra mide bulantısı, ishal ve baş ağrısı gibi belirtiler de ortaya çıkabiliyor.

Dr. Dayal'a göre magnezyum, kasların ve sinirlerin çalışmasında önemli bir role sahip. Vücudun gevşemesine yardımcı olması nedeniyle rahim kasılmalarını azaltarak ağrının hafiflemesine katkı sağlayabiliyor.

Haberde aktarılan 2022 tarihli bir çalışmada da günlük 250 miligram magnezyum alımının dismenore belirtilerinin yönetilmesine yardımcı olabileceği belirtildi.

BİR AVUÇ KABAK ÇEKİRDEĞİ MAGNEZYUM AÇISINDAN ZENGİN

Kabak çekirdeği yalnızca magnezyum içeriğiyle değil, sahip olduğu diğer besin öğeleriyle de dikkat çekiyor. Uzman, yaklaşık 28 gram kabak çekirdeğinde 150 miligram magnezyum bulunduğunu belirtiyor.

Kabak çekirdeğinin öne çıkan özellikleri şöyle:

Sağlıklı yağlar ve lif içeriyor: Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri içeren kabak çekirdeğinin, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olarak PMS belirtilerinin hafiflemesine katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Lif ise sindirim sistemini destekliyor ve daha uzun süre tok hissetmeye yardımcı oluyor.

Antioksidanlar içeriyor: Antioksidanların oksidatif stresle mücadele ederek PMS belirtilerinin azaltılmasına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Çinko ve demir içeriyor: Bu mineraller bağışıklık sistemi ve enerji düzeylerinin desteklenmesinde rol oynuyor. Özellikle yoğun adet kanaması yaşayan kadınlar açısından demir önem taşıyor.

Triptofan içeriyor: Kabak çekirdeğinin serotonin düzeylerini destekleyerek PMS döneminde yaşanan ruh hali değişimlerine katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

KABAK ÇEKİRDEĞİ NASIL TÜKETİLEBİLİR?

Kabak çekirdeğini günlük beslenmeye dahil etmek oldukça kolay. Uzmanlar, salataların üzerine eklenmesini, smoothie veya yoğurtla birlikte tüketilmesini öneriyor.

Ayrıca ev yapımı granola ve enerji toplarına eklenebilir veya kavrulmuş ve baharatlandırılmış şekilde ara öğün olarak tüketilebilir.