13 Aralık koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 218 kişi daha artarak toplamda 16 bin 417'ye çıktı. Günlük vaka sayısı da 26 bin 919 oldu.

Bakanlık, 29 Temmuz'dan itibaren sadece hasta sayısını açıklamaya başlamıştı.

25 Kasım'dan itibaren ise paylaşılan tabloda koronavirüs testi pozitif çıkan herkese yer verildi. Ancak toplam vaka sayısı bilinmiyordu.

Sağlık Bakanlığı'ndan paylaşılan verilere göre, 10 Mart'ta belirlenen ilk vakadan bu yana toplam 1 milyon 836 bin 728 vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında "Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım." uyarısında bulundu:

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1338155555442077696?s=20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Kasım'da düzenlenen kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada hafta içi saat 21.00 ile 05.00; hafta sonunun tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını aktardı. Erdoğan ayrıca, restoranların yalnızca paket servis hizmeti vereceğini ve hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu gibi yerlerin kapanacağını belirtmişti.