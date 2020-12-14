13 Aralık koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 218 kişi daha artarak toplamda 16 bin 417'ye çıktı. Günlük vaka sayısı da 26 bin 919 oldu.
Bakanlık, 29 Temmuz'dan itibaren sadece hasta sayısını açıklamaya başlamıştı.
25 Kasım'dan itibaren ise paylaşılan tabloda koronavirüs testi pozitif çıkan herkese yer verildi. Ancak toplam vaka sayısı bilinmiyordu.
Sağlık Bakanlığı'ndan paylaşılan verilere göre, 10 Mart'ta belirlenen ilk vakadan bu yana toplam 1 milyon 836 bin 728 vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında "Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım." uyarısında bulundu:
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1338155555442077696?s=20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Kasım'da düzenlenen kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada hafta içi saat 21.00 ile 05.00; hafta sonunun tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını aktardı. Erdoğan ayrıca, restoranların yalnızca paket servis hizmeti vereceğini ve hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu gibi yerlerin kapanacağını belirtmişti.
Mayıs ayından bu yana ilk hafta sonu sokağa çıkma yasağı Aralık ayının ilk haftasıyla birlikte böylece yeniden başlamış oldu.
Cenaze ve nikahlara katılacak kişi sayıları sınırlandırılırken, misafirlikler de yasaklandı.
Hafta başında yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında, yeni önlemlerin ne kadar işe yaradığı ve bundan sonra atılacak adımlar görüşülecek.
Erdoğan, alınan diğer önlemleri ise şöyle açıkladı:
Sağlık Bakanlığı, 29 Temmuz'dan bu yana PCR testi pozitif çıkan kesin tanılı vakalar yerine, 'hasta' olarak tanımladığı PCR testi pozitif çıkan ve semptom gösteren kişilerin sayısını açıklıyor. Bu nedenle, Türkiye'de PCR test sonucuna göre belirlenen vaka sayısı ise bilinmiyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili olarak, "Her vaka, hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor" demişti.
Türkiye'de 29 Temmuz'dan bu yana açıklanan günlük COVID-19 verilerinde test sonucu pozitif çıkan herkesin değil, sadece semptom gösteren hastaların sayılarının açıklandığı ortaya çıktı; Bakan Koca'nın sözleri tartışma yarattı.
İngiltere, 1 Ekim'de Türkiye'yi seyahat koridoru listesinden çıkararak yeniden "karantina uygulanacak ülkeler" arasına ekledi.
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye'yi listeden çıkarıyoruz çünkü Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı, Covid-19 vakalarını, uluslararası örgütlerin tanımından farklı şekilde tanımlıyor" dedi.
https://twitter.com/grantshapps/status/1311703754312495104
İngiltere Türkiye'yi 'Covid-19 vakalarını farklı tanımladığı için' yeniden karantina listesine aldı
3 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 04.00'ten itibaren İngiltere'ye Türkiye'den gelenler, evlerinde ya da bildirecekleri adreste 14 gün karantinaya girmek zorunda olacak.
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın 8 Eylül'de yayımladığı yeni genelge ile bütün alanlarda maske takmak zorunlu hale geldi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine "Covid 19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi.
Genelgeye göre ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.
İçişleri Bakanlığı 11 Eylül'de koronavirüs salgınına yönelik önlemlerle ilgili olarak, 81 il valiliğine koronavirüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk yaratan kişilere ilişkin yeni genelge gönderdi.
Genelgeye göre evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak.
Uygulama izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikteki yerlerde kalanlar için de geçerli olacak.
Yurt ve pansiyonların güvenliği, mülki idare amiri gözetiminde kesintisiz sürdürülecek, bunun için yeteri kadar personel görevlendirilecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre;
Evlerinde izolasyonda olması gerekirken bu kuralı ihlal eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Bu kişiler, valiliklerce izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak
Yurt ve pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanacak.
Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından giderilecek.
Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyecek.
Resmi veriler, son dönemde koronavirüse karşı alınan önlemlerin kaldırılmasıyla birlikte yeni vaka, can kaybı ve ağır hasta sayılarında yükseliş yaşandığını gösteriyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta 'birinci dalganın ikinci zirvesinin' yaşandığını söylemişti.
Türkiye'de 1 Haziran itibarıyla seyahat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasakları sona erdirilmiş, Temmuz ayında da sinema, tiyatro ve düğün salonları yeniden faaliyet geçmişti.
Ayrıca Mayıs sonundaki Ramazan Bayramı'ndan farklı olarak 31 Temmuz-3 Ağustos arasındaki Kurban Bayramı'nda da herhangi bir kısıtlama uygulanmamıştı.
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Virüsle mücadele kapsamında ilk olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde Yeni Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu.
Konunun tüm taraflarının katıldığı toplantılar yapılıyor.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesindeki Halk Sağlığı Acilleri Operasyon Merkezi'nde 7/24 esasına göre çalışan ekipler oluşturuldu.
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi de "Korona Danışma Hattı" kurdu ve "Alo 184" üzerinden hizmet vermeye başladı.
Önlemler kapsamında; hastalığa yönelik tanı, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber de hazırlandı.
Bu rehbere ve rehberle ilgili sunumlara, sık sorulan soruların cevaplarına, afiş ve broşürlere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden ulaşılabiliyor.
Sağlık Bakanlığı 10 Mart gecesi yaptığı yazılı açıklamayla, tüm personelin izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Covid-19 salgını sebebiyle Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir" denildi.
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler, koronavirüs için de geçerli.
Sağlık Bakanlığı bu konuda şunları öneriyor:
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