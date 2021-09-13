13 Eylül 2021 Pazartesi günlük burç yorumları! Beklentilerinizi bulamayabilirsiniz!

Oğlak burcunun bugün aile ilişkileri ön planda olabilir. Kova burcunun ise bugün finansal konularda dikkatli olması gerekir. İşte Astrolog Merve Rençber’in 13 Eylül 2021 Pazartesi gününe dair Balık, Yengeç, Oğlak, Aslan, Yay, Akrep, Kova, Terazi, Başak, İkizler, Boğa ve Koç burcu yorumları…

KOÇ

Bugün gün içerisinde kaza ve karışıklıklara karşı dikkat edin. Çalışma ortamınızda ve resmi işlemlerinizde her şeyin üzerinden iki kez geçmeye çalışın. Sinir ve stres halinde kalmanız mide hassasiyetlerine sebep olabilir, yapıcı ve uyumlu olma zamanı.

BOĞA

Bugün ruh haliniz daha hızlı değişebilir. Çocuklarınız için bir koşturmaca ve uğraş içerisinde olabilirsiniz. Çocuklarınıza karşı daha kontrolcü ve yönetici davranabilirsiniz. Karmaşık bir duruma fikir alarak çözüm bulabilirsiniz.

İKİZLER

Bugün özel hayatınız ve geleceğe dair planlarınızla ilgili stresli bir konuyla iç içe olabilir veya farklı sebeplerden ötürü baskılandığınızı hissedebilirsiniz. Köklenme çalışmaları yapabilirsiniz. Ertelemeyi bırakıp harekete geçin ve geride bırakmanız gerekenleri kabullenin.

YENGEÇ

Bugün iş hayatı ve sorumluluklar gündeminizde olabilir. Ertelenmiş işleri tamamlamak ve bir süredir zihninizi meşgul eden konulardan kurtulmak adına harekete geçebilirsiniz. Şartları zorlamaktan, iğneliyici sözlerden kaçının. Kazalar ve dikkatsizlikler olabilir.

ASLAN

Bugün aşk ilişkilerinizde ikili durumlar karşınıza gelebilir. Duygularınızı dile getirmek, duygularınızın doğrultusunda ilerlemek isteyebilirsiniz. Harcamalar ve para yönetimi konusunda daha titiz olmanız gereken bir gündesiniz. Israr ve inatçılıktan kaçının.

BAŞAK

Bugün Mars sizin burcunuzdaki seyrinin son günlerindeyken agresyona, sinire ve tahammülsüzlüğe açık enerjiler içinde olabilirsiniz. Kararsız kaldığınız konularda karşılaştırma ve artı-eksi değerlendirme ile doğru sonuçlara varabilirsiniz.

TERAZİ

Bugün bazı duygularınızı bastırmak, bazı meselelerde başınızı ağrıtmamak için susmak ve içinize atmak isteyebilirsiniz. Gizli düşmanlıklara ve art niyetli olabilecek durumlara karşı dikkatli olmalısınız. Akıl ve duygu arasında bir denge kurabilirsiniz.

AKREP

Bugün arkadaşlık ilişkilerinizde beklentilerinizi bulamayabilir, bir sorgulama içine girebilrisiniz. Bazı ilişkilerinizde iğneliyici sözler sarf edilebilir. Akşam saatlerine doğru gergin enerjiler yumuşuyor ve koşullara uyum sağlayarak ilerliyorsunuz.

YAY

Bugün Ay sizin burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde dikkatsizlik, panik hali veya acelecilik gibi durumlar içinde olabilirsiniz. Ertelediğiniz veya savsakladığınız işler krizlere sebebiyet verebilir. Bu yüzden sorumluluklarınızla ilgilenmeye özen gösterin.

OĞLAK

Bugün aile ilişkileri, ebeveynleriniz ön planda olabilir. Sağlıkla ilgili desteklerden sonuçlar alabilirsiniz. İnatlaşma ve ısrardan, fanatiklikten uzak durmaya çalışın. Gereken noktada fikir değiştirebilmek ve empati yapmak önemli ve faydalı olabilir.

KOVA

Bugün finansal konularda ekstra dikkatli olmalı ve gelir-gider hesabınızı iyi yapmalısınız. Unutulan ödemeler ve ertelenen borçlar karşınıza gelebilir. İlişkilerinizde daha bireysel veya özgürlükcü olmak isteyebilir, içinizden geldiği gibi hareket edebilirsiniz.

BALIK

Bugün küslükler ve dargınlıklar giderilebilir, yapıcı konuşmalar gerçekleştirilebilir, ilişkilerinizdeki ötelenmiş veya görmezden gelinmiş bir konuyu çözmek adına harekete geçebilirsiniz. Dostlarınız için sabır göstermeniz veya emek vermeniz gereken durumlar olabileceği gibi eşinizin de iş hayatında bir değişim süreci söz konusu olabilir.



