13 Eylül Süper Loto Çekiliş Sonuçları: Süper Loto'da ikramiye katlanmaya devam ediyor!

13 Eylül Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara Balgat'ta düzenlenen Süper Loto'nun 569. hafta çekilişi yapıldı. Süper Loto, bu akşamki çekiliş öncesinde 3 kez devir etmişti. Canlı yayında belirlenen Süper Loto'nun şanslı altı sayısını doğru tahmin eden olmayınca Süper Loto bir kez daha devir etti. Süper Loto'da ikramiye miktarı, 6 milyon 772 bin liraya yükseldi. Süper Loto sonuçları detayları ile haberimizde.
Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 722 bin 172 lira 24 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 53 kişi 11 bin 505 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 541 kişi 185'er lira, 3 bilen 76 bin 376 kişi 14 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 2 milyon 395 bin 262 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 730 bin 743 lira 63 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 967 bin 783 lira 44 kuruş kamuya aktarıldı.
Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 762 bin 409 lira 28 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 42 kişi 13 bin 812 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 920 kişi 213 lira 75'er kuruş, 3 bilen 66 bin 741 kişi 16 lira 10'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
Çekilişte, toplam 2 milyon 278 bin 821 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 647 bin 133 lira 63 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 920 bin 736 lira 64 kuruş kamuya aktarıldı.
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