13 günlük bebeğini karınca zehri ile öldürmek istemişti... Kızı her şeyi anlattı! Dikkat çeken kürtaj detayı

Yalova'da 28 Ekim 2021'de doğan kızı Ecrin'e kötü davranıp, bebekten rahatsız olduğunu belirten paylaşımlar yapan S.O., 10 Kasım'da, 13 günlük çocuğunun mamasına karınca zehri kattı. Mamayı çocuğuna içeren, ardından biberon içinde kalan tortulardan şüphelenip, kızı E.O. aracılığı ile çöpte bulduğu kutu ile biberonu eczaneye gönderen anne T.O., mamaya zehir katıldığını öğrenince polise haber verdi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Hastaneye kaldırıp, yoğun bakımda tedavi gören bebek, 11 Kasım'da taburcu oldu; baba S.O. da gözaltına alındı. İfadesinde bebeği zehirlemeye çalıştığını itiraf eden S.O., "Sarhoştum. Bebeğin rahatımı bozduğunu düşünüyordum. Bir kaşık zehri mamasına karıştırdım, ondan kurtulmak istemiştim" dedi. Şüpheli, 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

'Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezası istemi ile hakkında dava açılan S.O., Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada; suçlamaları reddedip, "Çocuğumu öldürmeye teşebbüs etseydim; işe gitmezdim, kaçardım. Döktüğüm maddenin zehir olduğunu bilseydim; poşeti yakardım" dedi.

YENİDEN TUTUKLANMASI İSTENDİ

S.O.'nun yargılanmasına bugün de devam edildi. Duruşmaya; cezaevinde kaldığı göz önünde bulundurularak ara karar ile tahliye edilen S.O. katılmadı. Kızı E.O. ise tanık olarak dinlendi. Duruşmada ifade veren E.O., annesi ile babasının olaydan sonra boşandığını, babasının bebeği istemediğini, hamileliği sırasında annesine kürtaj teklifinde bulunduğunu ancak annesinin bunu kabul etmeyip, kardeşini doğurduğunu söyledi. E.O. "Babam ufak bir bebeğe bunu yapabilecek bir karakterde" dedi.

Davaya taraf olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise tahliye edilen S.O.'nun yeniden tutuklanmasını istedi. Talebi reddeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

(DHA)

