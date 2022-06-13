Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri tamamlanıyor. Çekilişin sonuçları, online ortamdan duyuruluyor. Peki 13 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

13 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Meraklılar için:



11 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 4- 29- 55- 64- 72- 83- 24- 84

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



