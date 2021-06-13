13 Haziran günlük burç yorumları | 13 Haziran'da burçları neler bekliyor?

13 Haziran Pazar günü, Ay Yengeç burcunda ilerliyor, akşam saatlerinde ise Aslan burcuna geçiş yapacak. Bugün sezgilerimizin yüksek olduğu, duygusal hissettiğimiz ve geçmişi yad ettiğimiz bir gün olabilir. İkizler burcu güne etkileyici rüyalarla başlarken, Akrep burcunun gündeminde taşınma veya seyahat konuları olabilir. Yay burcu ise finansal konularda daha çekimser davranabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün günün ilk yarısında hassas ve alıngan olabilirsiniz. Dış görünüşünüze daha fazla önem verebilirsiniz. Gün içinde plan dışı harcamalar ve aile ilişkileri gündemde olabilir.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün nostalji artıyor. Geçmişi ve geçmiş deneyimlerinizi daha fazla anabilirsiniz. Genel olarak daha şüpheci olabilir, gizemli davranabilir, gözlem yapabilirsiniz.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilir ve ilerleyen saatlerle zihnen ve ruhen toparlanabilirsiniz. Gün içinde kendi fikirlerinizde veya isteklerinizde daha ısrarcı olabilirsiniz.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde daha esnek olmalı ve kritik kararlardan, önemli konuşmalardan kaçınmalısınız. Gece saatlerinde duygularınızda netleşebilirsiniz. Dağınık bir gün olabilir.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün günün ilk yarısında daha keyfi hareket etmek isteyebilir ve konforunuzu koruma arzusunda olabilirsiniz. Öğleden sonra sosyalleşebilir ve sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün çocuklarınızla ilişkilerinizde zıtlaşma ve gerilimi yaratmamak adına şartları zorlamaktan kaçınmalı ve daha esnek davranmalısınız. Sosyal medyada araştırmacı ve meraklı olabilirsiniz.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün evinizle ve ailenizle daha fazla ilgilenebilirsiniz. Evinizde sevdiklerinizi ağırlamak isteyebilirsiniz. Sağlıkta toparlanmalar olabilir.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün taşınma ve seyahat gündemleri ortaya çıkabilir, konuşulabilir. İnsanların düşüncelerine önem verebilir, tavırlarına karşı daha hassas olabilirsiniz.
YAY BURCU YORUMU
Bugün finansal konularda daha çekimser olma ve kendini garantiye alma zamanı. Risk içeren işlemlerde daha temkinli olun. Kredi başvurularınız onaylanabilir.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerin geleceğine dair merak, sorgulama içinde olabileceğiniz gibi buna dair bir konuşma da yapılabilir. Bazı flörtler ilişkiye doğru evrilebilir.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün yapılacak işler ve planlarla ilgilenebilirsiniz. Gün boyu zorunlulukları göz önünde bulundurarak ilerlemeli ve önce temel ihtiyaç giderme mantığında olmalısınız.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün güne rahatlamış bir şekilde başlayabilir, can sıkıcı bir konuda çözülme yaşayabilirsiniz. Küçük egzersiz ve hareketler, yürüyüşler bugün enerji ve motivasyonunuzu daha çok arttıracaktır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum