On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri tamamlanıyor. Sonuçlar akşam saatlerinde belli oluyor. Peki 13 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? On Numara çekilişinin başlangıç saati 20.00'dır. İşte merak edilenler...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

13 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

