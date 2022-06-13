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  4. 13 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

13 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

13.06.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu meraklıları 13 Haziran akşam saatlerinde gözlerini On Numara çekilişinin sonuçlarına dikti. On Numara çekilişi her hafta belirli günlerde ve saatlerde tamamlanıyor. Peki 13 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

13 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri tamamlanıyor. Sonuçlar akşam saatlerinde belli oluyor. Peki 13 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? On Numara çekilişinin başlangıç saati 20.00'dır. İşte merak edilenler...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

13 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

13 Haziran On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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Milli Piyango
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