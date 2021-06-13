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13 Haziran Pazar deprem mi oldu? |İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

13.06.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fay hatlarının geçiş noktalarına yakınlığımız ve coğrafi konumumuzdaki denizlerimiz nedeniyle ülkemizde sık sık depremler meydana geliyor. Özellikle denize kıyısı olan şehirlerimizde biraz daha fazla hissedilen depremler vatandaşlar tarafından deprem mi olduğu başlığı ile araştırılmaya devam ediyor. Peki 13 Haziran Pazar deprem mi oldu? İşte son depremler listesi..

13 Haziran Pazar deprem mi oldu? |İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Ülkemizde deprem konusunda en hızlı ve en doğru bilgilendirmeyi yapa AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre 13 Haziran pazar gününe ait Muğla, Manisa, Elazığ, Konya, Denizli'de sarsıntılar meydana geldi. Ancak bu şehirlerde yaşanan depremlerin en şiddetlisi ise Muğla'da gerçekleşen oldu. İşte 13 Haziran Pazar AFAD ve Kandilli son depremlerin verileri...

ÜLKEMİZDE YAŞANAN SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathane’sinin son depremler listesinde depremlerin büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatlerine ilişkin bilgilere yer veriliyor. 13 Haziran Pazar tarihinde gerçekleşen depremlerin birçoğu bir süredir olduğu gibi Ege ve Anadolu bölgesinde meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Şiddeti 3’ü aşan ikinci deprem ise Muğla Ula’da yine 3.4 büyüklüğünde gerçekleşti. Saat 06:46’da yaşanan bu sarsıntı yerin 5.5 kilometre derinliğinde meydana geldi..

13 Haziran Pazar deprem mi oldu? |İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

13 Haziran Pazar deprem mi oldu? |İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi


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deprem kandilli rasathanesi

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