13 Haziran Pazar deprem mi oldu? |İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Ülkemizde deprem konusunda en hızlı ve en doğru bilgilendirmeyi yapa AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre 13 Haziran pazar gününe ait Muğla, Manisa, Elazığ, Konya, Denizli'de sarsıntılar meydana geldi. Ancak bu şehirlerde yaşanan depremlerin en şiddetlisi ise Muğla'da gerçekleşen oldu. İşte 13 Haziran Pazar AFAD ve Kandilli son depremlerin verileri...

ÜLKEMİZDE YAŞANAN SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathane’sinin son depremler listesinde depremlerin büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatlerine ilişkin bilgilere yer veriliyor. 13 Haziran Pazar tarihinde gerçekleşen depremlerin birçoğu bir süredir olduğu gibi Ege ve Anadolu bölgesinde meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Şiddeti 3’ü aşan ikinci deprem ise Muğla Ula’da yine 3.4 büyüklüğünde gerçekleşti. Saat 06:46’da yaşanan bu sarsıntı yerin 5.5 kilometre derinliğinde meydana geldi..

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ



