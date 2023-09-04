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  4. 13 katlı lüks binayı yıkmak için ilginç çözüm! Vatandaşların ilgi odağı oldu... "Bize garip geliyor"

13 katlı lüks binayı yıkmak için ilginç çözüm! Vatandaşların ilgi odağı oldu... "Bize garip geliyor"

04.09.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin vurduğu Hatay’da 13 katlı lüks site, tepesine iş makinesi çıkarılarak yıkılmaya başlandı. Bina tepesindeki iş makinesi, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Ekiplerin yıkıma tepeden başlamasının kendilerine ilginç geldiğini belirten bir vatandaş, "Tepeden yıkıyor olmaları bize çok ilginç geldi açıkçası. Çünkü kaç tonluk makinelerin en tepeden kat kat yıkmaları bize garip geliyor." dedi.

13 katlı lüks binayı yıkmak için ilginç çözüm! Vatandaşların ilgi odağı oldu... "Bize garip geliyor"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımı yaşayan Hatay’da ekiplerin hasarlı binaları yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor. İskenderun ilçesi Çay Mahallesi’nde bulunan lüks sitede yıkım çalışması başladı. Daire fiyatlarının 2 milyon TL’yi bulduğu 4 bloklu 13 katlı lüks site, tepesine iş makinesi çıkarılarak yıkılmaya başlandı. Çevrede güvenlik önlemi alınarak yıkılan sitenin tepesindeki iş makinesi da vatandaşların ilgi odağı oldu.

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“KAÇ TONLUK MAKİNELERİN EN TEPEDEN KAT KAT YIKMALARI BİZE GARİP GELİYOR“

Ekiplerin yıkıma tepeden başlamasının kendilerine ilginç geldiğini belirten Cansu Kara, “Burası İskenderun ilçesi Çay Mahallesi. Bundan birkaç gün öncesinde görmüş olduğunuz binaya vinçle, yıkım yapılacak diye geldiler. Ben de yakında bulunan bir spor salonunda çalışıyorum. Yıkımın tepeden başladığı için çevreye moloz düşüyor, tabi ki Hataylılar olarak biz bu duruma alıştık. Tepeden yıkıyor olmaları bize çok ilginç geldi açıkçası. Çünkü kaç tonluk makinelerin en tepeden kat kat yıkmaları bize garip geliyor. Burayı araç ve yaya trafiğine kapattılar. Buradan herhangi bir insan geçmesine de izin vermiyorlar” dedi.

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“İLK KEZ GÖRDÜĞÜM İÇİN ÇOK İLGİNÇ GELDİ”

İlk kez böyle bir yıkım çalışması gördüğünü ifade eden Özgür Türkmen, “İskenderun burası, binanın tepesinde iş makinesi var. Binayı yıkıyor. İlk kez gördüğüm için çok ilginç geldi” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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