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13 kişinin ölümünden sorumlu seri katilin mektubu ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 07:52 | Son Güncelleme

13 kişinin ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen, Tükriye'nin konuştuğu seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'nun mektubu ortaya çıktı. Ele geçirilen mektupta isimleri yazılı 4 kişinin yanarak öldüğü tespit edildi.

13 kişinin ölümünden sorumlu seri katilin mektubu ortaya çıktı

Ordu'da, gasp iddiasıyla tutuklanan ve 13 kişinin ölümüyle bağlantısı olduğu öne sürülen Mehmet Ali Çayıroğlu tutuklanarak cezaevine konuldu.

Akkuş Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma özel ekibi, araştırmasını sürdürürken, önemli bir gelişme meydana geldi. Çayıroğlu'nun, 2014'te kaldığı cezaevinden bir işadamına mektup yazıp, maddi destek istediği ortaya çıktı.

YANARAK ÖLMÜŞLER

Mercek altına alınan mektupta adı geçen kişiler araştırıldı. Mektupta isimleri yazılı 4 kişinin yanarak öldüğü tespit edildi.

4 kişinin şüpheli ölümü, mektubun ele geçirilmesiyle cinayet bağlantısını ortaya çıkarırken, soruşturma daha da derinleştirildi. (Milliyet)

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Seri katil mektup ordu mehmet ali çayıroğlu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
13 kişinin ölümünden sorumlu seri katilin mektubu ortaya çıktı Başlığı altındaki haber de " Tükriye'nin " yazılmış. "Türkiye" olarak acil düzeltiniz lütfen.
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