13 kişinin ölümünden sorumlu seri katilin mektubu ortaya çıktı

Ordu'da, gasp iddiasıyla tutuklanan ve 13 kişinin ölümüyle bağlantısı olduğu öne sürülen Mehmet Ali Çayıroğlu tutuklanarak cezaevine konuldu.
Akkuş Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma özel ekibi, araştırmasını sürdürürken, önemli bir gelişme meydana geldi. Çayıroğlu'nun, 2014'te kaldığı cezaevinden bir işadamına mektup yazıp, maddi destek istediği ortaya çıktı.
YANARAK ÖLMÜŞLER
Mercek altına alınan mektupta adı geçen kişiler araştırıldı. Mektupta isimleri yazılı 4 kişinin yanarak öldüğü tespit edildi.
4 kişinin şüpheli ölümü, mektubun ele geçirilmesiyle cinayet bağlantısını ortaya çıkarırken, soruşturma daha da derinleştirildi. (Milliyet)
Berlin emniyeti bakana önerdi: Erdoğan’ın ziyareti sırasında OHAL ilan edilsin
Son dakika! Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Gece yarısı ortalık karıştı! Önce yangın sonra kavga
ABD korku içinde Florence kasırgasını bekliyor! 'Mike Tyson yumruğu gibi inecek!'
Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı
iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları
Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu
Bundesliga'da Bayern Münih'in oynayacağı Hertha Berlin maçı Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle iptal edilebilir
MİT'ten hainlere darbe! Tek tek böyle yakaladılar
Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim
Sivas'ta korkutan görüntü!
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Okuyucu Yorumları 1 yorum