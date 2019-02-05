13 MİLYON LİRALIK KRİPTO PARA HIRSIZLIĞI: 23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Özden ATİK - İstanbul DHA
İstanbul'da bir şirkete ait 13 milyon liralık kripto parayı çaldığı iddiasıyla 23 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca bir şirkete ait 13 milyon lira değerindeki kripto paranın bir gecede farklı hesaplara aktarılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yapılan incelemede, kripto para alım satımı yapan şirketin 20 Aralık 2018 günü gece 04.00 ile 07.00 saatleri arasında iki kullanıcı hesabı üzerinden Bitcoin, Etherium ve Ripple gibi toplamda 13 milyon lira tutarındaki sanal parasının farklı adreslere transfer edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip sonucu olayla irtibatı olduğu değerlendirilen 24 kişi tespit edildi. Bu kişilere yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Afyonkarahisar, Bursa, Bolu ve Antalya'da yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin arandığı belirtilirken gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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