13 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama linki...

Çılgın Sayısal Loto her hafta üç kez gerçekleştiriliyor. Çekiliş akşam saatlerinde başlıyor ve birkaç dakika sonra sonuçlar belli oluyor, internette de yer alıyor. Peki 13 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama linki...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çılgın Sayısal Loto'nun 13 Nisan akşamına ait sonucunu, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



