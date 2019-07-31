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1.3 tonluk ’Paşa’ 25 bin TL’ye alıcısını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 15:06 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 1.3 tonluk ’Paşa’ isimli boğa 25 bin liradan satışa çıkarıldı.Manavgat Demirciler Mahallesi Ulualan mevkiinde Halil Şekerlisoy’a ait besihanede yetiştirilen simental cinsi 1.3 tonluk ’Paşa’ isimli boğa Kurban Bayramı öncesinde 25 bin liradan satışa çıkarıldı.

1.3 tonluk ’Paşa’ 25 bin TL’ye alıcısını bekliyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 1.3 tonluk ’Paşa’ isimli boğa 25 bin liradan satışa çıkarıldı.
Manavgat Demirciler Mahallesi Ulualan mevkiinde Halil Şekerlisoy’a ait besihanede yetiştirilen simental cinsi 1.3 tonluk ’Paşa’ isimli boğa Kurban Bayramı öncesinde 25 bin liradan satışa çıkarıldı. Paşa’nın kardeşi Boncuk ise 1 ton ağırlığında olduğu bildirildi. Paşa ve Boncuk’un besihanelerinde doğup büyüdüğünü belirten besihane çalışanlarından Bayram Gazi, “Boğalarımız 3 yaşında olup tamamen doğal ürünlerle beslenmiştir. Kurban Bayramı için satışa çıkarılan Paşa’yı 25 bin lira dolayında bir fiyata satışa çıkarmış bulunuyoruz. Alacak vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

1.3 tonluk ’Paşa’ 25 bin TL’ye alıcısını bekliyor

1.3 tonluk ’Paşa’ 25 bin TL’ye alıcısını bekliyor

1.3 tonluk ’Paşa’ 25 bin TL’ye alıcısını bekliyor

1.3 tonluk ’Paşa’ 25 bin TL’ye alıcısını bekliyor

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