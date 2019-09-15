13 ülkeden 31 seçim komisyonu başkanı Ankara'da

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kurumsal kapasitenin artırılması ile seçim süreçlerinin standart hale getirilmesi, modernizasyonu, seçimlere katılımın artırılması ve bunu yaparken de dış kaynaklara bağlı kalmadan kurumun kendi imkanlarının kullanılmasının başlıca hedefleri olduğunu bildirdi.

Güven, YSK'nin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen "Seçimlerde Bilişim Teknolojilerinin Etkin Kullanımı, Şeffaflık ve Denetlenebilirlik" konulu uluslararası sempozyumun açılışında konuşma yaptı.

Sempozyumda 13 ülkeden 31 seçim komisyonu başkanı ile temsilcilerini misafir ettiklerini belirten Güven, seçim sistemlerinin bilişim altyapısıyla ilgili yeni uygulamaların, deneyimlerin ve stratejilerin üzerinde durulacağını kaydetti.

Yeni teknolojilerin kullanılmasıyla seçim süreçlerinin iyileştirilmesi, kapasite ve seçimlere katılım oranlarının artırılması, siyasi partilerin ve vatandaşların denetimine açık, şeffaf seçimlerin yapılmasının mümkün olacağını vurgulayan Güven, şöyle devam etti:

"Bu amaçla dünyanın birçok ülkesinde seçim süreçlerinin bilişim teknolojileri kullanılarak, etkin, hızlı ve şeffaf bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Kurumsal kapasitenin artırılması ile seçim süreçlerinin standart hale getirilmesi, modernizasyonu, seçimlere katılımın arttırılması ve bunu yaparken de dış kaynaklara bağlı kalmadan kendi imkanlarımızın kullanılması kurumumuzun başlıca hedeflerindendir.