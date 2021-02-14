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  4. 13 vatandaşın şehit edilmesiyle ilgili provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma

13 vatandaşın şehit edilmesiyle ilgili provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma

14.02.2021 17:30 | Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 vatandaşın PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından şehit edilmesiyle ilgili provokatif paylaşım yapan kişiler hakkında soruşturma başlattı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesi nedeniyle bir kısım sosyal medya platformlarında "esir kampını TR bombaladı" gibi paylaşımlar ile PKK/KCK terör örgütünce daha önce kaçırılan vatandaşların görüntülerinin yayınlandığının tespit edildiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 vatandaşın PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından şehit edilmesiyle ilgili provokatif paylaşım yapan kişiler hakkında soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesi nedeniyle bir kısım sosyal medya platformlarında "esir kampını TR bombaladı" gibi paylaşımlar ile PKK/KCK terör örgütünce daha önce kaçırılan vatandaşların görüntülerinin yayınlandığının tespit edildiği belirtildi. Görüntüleri yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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