HABER

Çocuk gelin 13 yaşında evlendi, 14'ünde hamile kaldı!

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 09:58 | Son Güncelleme

13 yaşındayken evlenen Suriyeli Adre Mehli 14 yaşında hamile kaldı. Kız çocuğu Adana'da hastaneye gidince görevlilerin dikkatini çekti. Mehli ile kocası gözaltına alındı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. Afre Mehli (14) ve Fedi Hacyusuf (21) 1 yıl öne evlenip Suriye'de yaklaşık 8 yıldır süren iç savaştan kaçarak, bir süre önce Halep'ten Adana'ya geldi. Afre Mehli bu evlilikten hamile kaldı. 8.5 aylık hamile olan Mehli bugün de rahatsızlanınca kocasıyla Adana Doğum Hastanesi'ne gitti.

DOKTORLAR POLİSE HABER VERDİ

Doktor kız çocuğunun kimliğine baktığında 14 yaşında olduğunu görünce muayene edip polise de haber verdi. Hastaneye gelen polis Türkiye'de 18 yaşından küçük kızların evlenmesi suç olduğu için kocayı ve ailesi ile eşini çocuk şube müdürlüğüne götürdü. Kocanın Suriye'de evlendiklerini, orada 12 yaşından sonra evlenmenin serbest olduğunu Türkiye'deki yasaları bilmediğini söylediği öğrenildi.

Afre Mehli'nin ise anne ve babasının kendisini evlendirdiğini, Suriye'de herkesin küçük yaşta evlendiğini söylediği ileri sürüldü. Fedi Hacyusuf ve ailesi hakkında adli işlem başlatıldı. İHA

PARTNERBöyle evlilik olmaz!Böyle evlilik olmaz!
Sokak ortasında kovaladığı kadını öldürüp, intihar etti (1)Sokak ortasında kovaladığı kadını öldürüp, intihar etti (1)
Adana'da terör örgütü propagadası yapan 3 şüpheliye gözaltıAdana'da terör örgütü propagadası yapan 3 şüpheliye gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana kız çocuğu hamile çocuk gelin

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köpek saldırısına uğrayan kedilere annelik yapıyor

Bu tabloyu gören şaşırmadan edemiyor

Erzurum'da kartpostallık görüntüler

Erzurum'da kartpostallık görüntüler

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar uyarısı)

İstanbullular dikkat! Bu akşam başlıyor

Kadıköy'ün sembollerinden olan Avanak Avni heykeli çalındı

Kadıköy'ün sembollerindendi! Yok oldu

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

Satacağı sabunun ismi ‘Mardin Monroe’ olacak

Satacağı sabunun ismi ‘Mardin Monroe’ olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.