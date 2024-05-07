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  4. Eski sevgili vahşeti! Balkondan eve girdi, kız arkadaşının yanında katletti

Eski sevgili vahşeti! Balkondan eve girdi, kız arkadaşının yanında katletti

07.05.2024 12:50
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Niğde'de kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Emircan Ö. (28), kız arkadaşının evinde balkondan giren kadının eski sevgilisi G.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Emircan Ö.'nin sevgilisi D.A. da ifadesi için polis merkezine götürüldü. İşte detaylar...

Eski sevgili vahşeti! Balkondan eve girdi, kız arkadaşının yanında katletti

Dehşete düşüren olay, saat 06.30 sıralarında Yukarı Kayabaşı Mahallesi, Süleyman Fethi Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Emircan Ö., kız arkadaşı D.A.'nın evine gitti. Bir süre sonra D.A.'nın eski sevgilisi G.Ö., 3 katlı apartmanın 2'nci katına tırmanıp balkondan daireye girerek çifte saldırdı. Arbede sırasında G.Ö., Emircan Ö.'yü bıçakla yaraladı. Yaralı halde evden çıkıp kaçan Emircan Ö. caddede kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan G.Ö. ise kaçtı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emircan Ö., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Emircan Ö.'nün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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Polis ekipleri, G.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Emircan Ö.'nin sevgilisi D.A. da ifadesi için polis merkezine götürüldü.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Niğde eski sevgili kız arkadaş
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