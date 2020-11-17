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13 yaşında zorla evlendirildi, kendisiyle yaşıt çocuklara bakacak

17.11.2020 11:53 | Son Güncelleme:
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13 yaşında zorla evlendirildi, kendisiyle yaşıt çocuklara bakacak

48 yaşında, çiftçilikle uğraşan Abdulrzak Ampatuan evlendiği 13 yaşındaki eşi 20 yaşına geldiğinde ondan çocuk sahibi olmayı planladığını söyledi.

13 yaşındaki bir çocuk zorla evlendirildiği 48 yaşındaki kocasıyla Filipinler’de yapılan bir düğünle evlendi.

Düğünden gelen tüyler ürpertici fotoğraflar 22 Ekim’de Maguindanao’da gerçekleşen düğünde çekildi. İsmi açıklanmayan küçük çocuk, Abdulrzak Ampatuan’ın beşinci karısı oldu. Abdulrzak ise evlilikle ilgili “Onu bulduğum için mutluyum. Benim çocuklarıma bakacak” dedi.

13 yaşındaki çocuk Abdulrzak’ın beşinci karısı oldu.

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Abdulrzak, eşi 20 yaşına geldiğinde ondan çocuk sahibi olacağını söyledi.

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Abdulrzak, evlendiği 13 yaşındaki çocuğu okula göndereceğini söyledi. Filipinler’in bazı bölgelerinde özellikle de Müslümanların yoğun yaşadığı Mindanao bölgesinde adet görmeye başlayan kız çocuklarının evlenmesine izin veriliyor.
UNICEF tarafından yayınlanan verilere göre Filipinler, çocuk yaşta gerçekleşen evliliklerin en çok görüldüğü 12. ülke.

Londra merkezli Girls Not Brides (Kız Çocukları Gelin Değildir) adlı aktivist grup, çocuk yaşta gerçekleşen evliliklerin kız çocuklarının sağlık ve eğitim hakkına zarar verdiğini söyleyerek “Çocuk evliliği, hepimizin geleceği için hemen son verilmesi gereken bir insan hakları ihlalidir. Özgürlüğü sınırlandırılan ve dış dünyadan yalıtılan evli kız çocukları genellikle kendilerini güçsüz hissediyorlar. Sağlık, eğitim ve güvenlik gibi temel haklardan mahrum kalıyorlar. Evlendirilen kız çocukları ne fiziksel ne de duygusal olarak anne ve eş olmaya hazır değiller” dedi.


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