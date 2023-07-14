13 yaşındaki çocuktan acı haber! Cansız bedeni saatler süren aramanın ardından bulundu

Olay, Darıca Millet Bahçesi Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşlarında 3 çocuk saat 14.00 sıralarında serinlemek için Darıca Millet Bahçesi Plajı'na girdi. Saat 19.30 sıralarında bir çocuktan haber alınamaması üzerine ekiplere haber verildi. Olay yerine sağlık, itfaiye, sahil güvenlik, cankurtaran ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yapmış olduğu çalışmanın ardından denize girdikten 8 saat sonra 13 yaşındaki Ö.M.D'nin cansız bedeni bulundu. Çocuğun cansız bedeni karaya çıkarılırken yakınlarının feryatları yürekleri burktu.

Denize girerek Ö.M.D.'nin naaşına sarılmak isteyen yakınları zor teselli edildi.



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

