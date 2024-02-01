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13 yaşındaki depremzede kuzenine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

01.02.2024 17:25 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de Muhammet T. (24), bağ evinde birlikte kaldıkları depremzede kuzeni K.T.'ye (13) cinsel istismarda bulundu. Tutuksuz yargılanan Muhammet T., 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. İşte detaylar...

13 yaşındaki depremzede kuzenine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

İğrenç olay, geçen yıl 15 Mart'ta meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Muhammet T. ile amcasının kızı K.T., aileleri ile bağ evinde kalmaya başladı. Muhammet T.'nin, K.T.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Şikayet sonrası soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınıp, hakkında adli kontrol kararı uygulanan Muhammet T. ile ilgili soruşturma tamamlanarak hakkında 'cinsel istismar' suçundan dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Muhammet T. hazır bulundu. Suçlamaları reddeden Muhammet T., "İstismarda bulunmadım. 15-20 kişinin olduğu kalabalık bir evde kalıyorduk. Aramızda da bir husumet yoktu, suçsuzum" dedi.

Mahkeme heyeti, Muhammet T.'yi, 'cinsel istismar' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin de devamına karar verdi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Kayseri
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