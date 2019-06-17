13 yaşındaki Suriyeli Halit’in yürek burkan hikayesi

5 yıl önce ülkesindeki iç savaştan ailesiyle birlikte kaçarak Malatya’ya sığınmak zorunda kalan 13 yaşındaki Suriyeli Halit El Muşail’in hayat hikayesi savaşın çocuklar üzerindeki karanlık yüzünü bir kez daha ortaya seriyor.

13 yaşındaki Suriyeli Halit El Muşail, 5 yıl önce, doğup büyüdüğü ve vatan diye bildiği toprakları iktidar, para ve güç hırsı olanlar yüzünden terk etmek zorunda kaldı. Halit sadece vatanını değil, okulunu, arkadaşlarını hayallerini ve çocukluğunu da geride bırakarak Türkiye’ye sığındı.

Memleketinde top peşinde koşan, arkadaşlarıyla birlikte misket yuvarlayan Halit’in yeni hayatı daha ilk anlardan itibaren sırtına binen ağır yüklerle başladı. İç savaş ve ardından oluşan şartlar milyonlarca Suriyeli çocuk gibi Halit’i de kocaman bir adam yaptı.

Malatya’ya ayak basar basmak bir ayakkabıcı dükkanında işe başlayan Halit, şimdi bir yandan buradaki okuluna devam ederken bir yandan da para kazanıp ailesini bakmaya çalışıyor. Çalıştığı iş yerinde gösterdiği sadakat ve ahlaklı duruşla patronlarının takdirini ve güvenini kazanan küçük Halit, iş yerinin en kıdemli çalışanı haline geldi.

5 yıl önce Halep’ten ailesi ile birlikte kaçmak zorunda kaldığını ifade eden Halit, “Bizden önce amcalarım gelmişti. Savaş kötü olunca ve Esed’in adamları bizim köyümüze saldırınca biz de mecburiyetten kaçtık ve buraya sığındık” dedi.

Savaşta birçok yakınını kaybettiğini dile getiren Halit, katil Esed’in okulunu da bombaladığını ve bu saldırı sonucu bir öğretmenini de kaybettiğini belirtti. İşini öğrendiğini ve severek yaptığını kaydeden Halit, hedefinin ileride iyi bir esnaf olmak olduğunu söyledi.