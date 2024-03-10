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13 yıllık faili meçhul cinayet, aşk üçgeni sayesinde çözüldü! Kocasını sevgilisine öldürtmüş

10.03.2024 16:35
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Karabük’ün Yenice ilçesinde 19 Ağustos 2011 tarihinde ormanlık alanda elleri arkadan bağlı bulunan cesedin sırrı, 13 yıl sonra aydınlatıldı. Ormanda ölü bulunan Bayram Kaya'nın, eşi Sema K. tarafından sevgilisi Mehmet A.'ya öldürtüldüğü ortaya çıktı. Korkunç cinayet, sevgilisi Mehmet A.’dan ayrılan Sema K.'nın, yeni sevgilisine kocasını öldürttüğünü anlatmasıyla gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

13 yıllık faili meçhul cinayet, aşk üçgeni sayesinde çözüldü! Kocasını sevgilisine öldürtmüş

Karabük'teki 13 yıllık cinayetin sırrı, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin 4 aylık fiziki ve teknik takibi ile aydınlatıldı. Olayla ilgili İstanbul, Kastamonu ve Sivas’ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kocasından şiddet gören Sema K.’nın sevgilisine kocasını öldürttüğü ortaya çıktı.

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SEVGİLİSİNDEN KOCASINI ÖLDÜRMESİNİ İSTEDİ

Sema K., 2011 yılında kocası Bayram Kaya’dan sürekli şiddet gördüğünden o dönemde sevgilisi olan Mehmet A.’ya sürekli yaşadığı kötü muamelelerden bahsederek, kocasını öldürmesini istedi. Sema K., kocasının mal varlığı ve arsalarının olduğunu, kocasını öldürürse bunların kendisine kalarak güzel bir hayat yaşayacaklarını söyledi. Mehmet A., konuyu şizofren hastası olan arkadaşı Mehmet Ali K.’ya anlatarak, öldürürse ceza almayacağını söyleyerek ikna etti.

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ARSA ALMA BAHANESİ İLE BEYKOZ ORMANINDA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

1 ay sonra Sema K., sevgilisi Mehmet A.’yı arayarak kocasının arsa satacağını söyleyip telefon numarasını vererek, hain planını devreye soktu. Mehmet A., arkadaşı Mehmet Ali K.’yı yanına alarak arsa için Bayram Kaya’yı alıcı kılığında arayarak buluştu. Bayram Kaya ile birlikte İstanbul Pendik’teki arsaya giden Mehmet A. ve Mehmet Ali K., daha sonra araçla birlikte Beykoz’a geçmek için hareket etti. Ormanlık alanda tuvaleti geldiğini söyleyen Mehmet A. araçtan indikten sonra Mehmet Ali K., Bayram Kaya’yı araçta elektik kablosu ile boğarak öldürüp, cesedi aracın bagajına koyarak olay yerinden ayrıldı.

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300 KİLOMETRE YOL YAPARAK CESEDİ YENİCE ORMANINA ATTILAR

Mehmet A., sevgilisi Sema K.’yı telefonla arayarak kocasını öldürdüklerini söyledi. İkili, bagajdaki cesetle yaklaşık 300 kilometre ilerledikten sonra Karabük’ün Yenice ilçesinde ormanlık alana cesedi bırakarak ayrıldı. 19 Ağustos 2011 yılında vatandaşların ormanlık alanda ceset olduğu ihbarı üzerine ekiplerce yapılan incelemede 40 yaşlarında olan ve üzerinden kimlik çıkmayan şahsın elleri arkadan bağlı bir şekilde elektrik kablosu ile boğularak öldürüldüğü belirlendi. Bu arada Sema K. ise İstanbul’da emniyete giderek, kocası Bayram Kaya’nın kayıp olduğu ihbarında bulundu.

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YENİ SEVGİLİSİNİN İHBARI CİNAYETİN PERDESİNİ ARALADI

Sevgilisi Mehmet A.’dan ayrılan Sema K., yeni sevgilisine kocasını öldürttüğünü anlattı. Bir süre sonra Sema K. ile arası bozulan şahıs, ondan ayrıldıktan sonra sevgilisinin cinayet işlediğini beyan ederek suç duyurusunda bulundu. Yenice Cumhuriyet Savcılığı, 4 ay önce dosyayı yeniden ele alarak titiz bir çalışma başlattı.

İhbar üzerine başlatılan çalışmada 13 yıl önce Yenice ormanında bulunan ve kimliği tespit edilemeyen, yapılan otopsi işlemleri sonrası Ankara’daki kimsesizler mezarlığına defnedilen cesedin olay günü alınan DNA örnekleri ve resimlerinin Bayram Kaya’ya ait olduğu ailesi tarafından tespit edildi. Bunun üzerine Karabük Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, İstanbul’da bulunan Sema K., Mehmet A. ve Mehmet Ali K.’yı hem fiziki hem de teknik takibe aldı.

4 ay süren çalışmalar sonucu çemberi daraltarak operasyonu hızlandıran Karabük Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince İstanbul, Kastamonu ve Sivas’ta eş zamanlı yapılan operasyonda Bayram Kaya’yı öldüren, ölmesinde ve suçun saklanmasında rolü olduğu değerlendirilen Sema K., Mehmet A., Mehmet Ali K. ile Sema K’nın kız kardeşleri Songül K., Selda K. ve Serdar A. gözaltına alınarak Karabük’e getirildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğünde 4 gün süren sorgularının ardından 6 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek, Yenice Adliyesine sevk edildi. ‘Tasarlayarak öldürme suçundan’ mahkemeye sevk edilen Sema K., Mehmet A. ve Mehmet Ali K. tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edilirken, Songül K., Selda K. ile Serdar A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Karabük yasak aşk
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