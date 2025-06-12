13 yıllık umut gerçek oldu! 6 tüp bebek başarısız oldu: Eksozom ve akupunktur tedavileri ile hamile kaldı

Diyarbakır'da yaşayan 13 yıllık evli kadın, 6 tüp bebek denemesi ve 2 başarısız aşılama tedaisinin ardından aldığı eksozom ve akupunktur tedavileriyle gebelik haberi aldı.

6 TÜP BEBEK VE 2 AŞILAMA DENEMESİ BAŞARISIZ

35 yaşındaki Leyla Onur, 13 yıllık evliliğinde çocuk sahibi olamayınca farklı sağlık merkezlerinde tedaviler almaya başladı. Leyla Onur, 6 tüp bebek ve 2 aşılama denemesi başarısız sonuçlanınca Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu.

YUMURTA TEMBELLİĞİ VE RAHİM DUVARINDA İNCELME TEŞHİSİ

Çoksüer, yaptığı tetkiklerde yumurta tembelliği ve rahim duvarında incelme teşhisi koydu. Hasta, aldığı tedavilerle gebe kalıp bebeğin kalp atışını duydu.

"ÇİFTİMİZİN GÖZÜ AYDIN, HAYIRLI, UĞURLU OLSUN"

Çoksüer, hastada yumurta tembelliği ve rahim duvarında incelik olduğunu söyleyerek, " Duvarı güçlendirmek için eksozom tedavisi yaptık. Daha sonra akupunktur yaptık. Birçok tedavi uyguladık ve başarılı sonuç olarak kalp atışını duyduk. Doğru hekim, doğru tedavi ve sabır başarımızın altın anahtarıdır. Çiftimizin gözü aydın, hayırlı, uğurlu olsun. Tüm süreçleri takip edeceğiz" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır