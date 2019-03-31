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130 santim boyundaki İmran oy Kullanmaya çilli horozuyla geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 16:09 | Son Güncelleme

31 Mart seçimleri gün boyu devam ederken 130 santim boyunda olan İmran Uğur (36) kendi elleriyle beslediği çilli horoz ile oy kullanmaya geldi.

130 santim boyundaki İmran oy Kullanmaya çilli horozuyla geldi

31 Mart seçimleri gün boyu devam ederken 130 santim boyunda olan İmran Uğur (36) kendi elleriyle beslediği çilli horoz ile oy kullanmaya geldi. Seçim görevlileri kucağındaki horozla gelen seçmen ilgi gösterirken kısa olan boyu sebebiyle herkes tarafından tanınan İmran Uğur bir anda ilgi odağı oldu. Burdur Merkez Özboyacı ilkokulundaki 1134 nolu seçim sandığında oyunu kullanan İmran Uğur, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunurken " Ben de oy kullanmaya çilli horozum ile geldim. Eşim Antalya da İnşallah bir daha ki seçimlerde eşimle oy kullanmaya geliriz” dedi.

130 santim boyundaki İmran oy Kullanmaya çilli horozuyla geldi

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