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1300 yıllık anıt ağaç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 14:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu’nda çiftçiler ile bir araya geldiği iftarda, Mersin’in Mut ilçesine bağlı Haydar Mahallesi'nde bulunan 1300 yıllık zeytin ağacını görmeye gideceğini söylemesi üzerine anıt ağaç ve çevresinde hummalı bir çalışma başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda çiftçiler ile iftar yemeğinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçi ve aynı zamanda Mut ilçesinin Bozdoğan Mahalle Muhtarı İbrahim Pelit ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Sohbetin ardından çiftçilere yönelik yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “Mevlana ‘çalılar otlar çabuk yetişir, ama gül bir yılda yetişir’ diyor. Ben karşımdakileri güller olarak görüyorum. Sizler gülistanın güllerisiniz. Sizin böyle bir özelliğiniz var. Biz de Hazreti Mevlana’ya ilave ile diyoruz ki bir ağacın kök salması yetişmesi de yıllar sürer. Şimdi yan tarafımda oturan genç kardeşimiz İbrahim diyor ki Mersin’in Mut ilçesinde 1250 yıllık zeytin ağacı var. Şimdi bugün de benim mektepte öğrendiğim ders bu oldu. Onun için Mut’a gitmemiz lazım. O ağacı bir göreceğiz. 1250 yaşında zeytin ağacı.”
Erdoğan’ın bu konuşması üzerine Haydar Mahallesi'nde hummalı bir çalışma başlatıldı. Mahalle yolları ve zeytin ağacının bulunduğu alanda Mut Belediyesi işçileri bakım çalışmalarına başladı. Zeytin ağacını yerinde gören Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı Ersin Akdoğan, şunları söyledi:
“Cumhurbaşkanımızın iftar programında bahsettiği zeytin ağacı Anıtlar Kurulunca anıt ağaç olarak tescil edilmiştir. İnşallah Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz. Kendisini burada misafir edeceğiz. Zeytin ağacımız yaklaşık 150 ila 200 kilogram zeytin vermektedir. Burada ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanımızı Silifke’ye Yörüklerle birlikte kara çadırımızda iftara davet ediyoruz. 1300 yıllık tarihe sahip olan ağacımızın gövde çapı 8 metre olup birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.”
Zeytin ağacı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.12.2009 tarih ve 5577 sayılı kararı ile 2863 sayılı yasa gereği “Anıt Ağaç” olarak tecil edilirken, Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğünün 10.02.2010 tarih ve 124 sayılı yazıları ile yaşının 1300 yıl olarak tespit edildiği bildirildi.
Geçen yıl 1300 yıllık anıt ağaçtan toplanan zeytinlerden çıkarılan 2,5 litre yağ, açık artırmada 20 bin liraya alıcı bulmuştu. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
AĞAÇ Recep Tayyip Erdoğan

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