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137 internet sitesine erişim engeli

03.12.2020 14:32 | Son Güncelleme:
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Adana İl Jandarma Komutanlığı, kasım ayında internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 137 internet sitesine erişim engeli kararı aldırıldığını bildirdi.Adana İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı Kasım ayı içerisinde internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde; Türkiye’den erişim sağlanabilen ve yasadışı yayın yapan internet sitelerine yönelik icra edilen araştırma faaliyetleriyle, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ettiği belirlenen 70 adet internet sitesinin, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 226 müstehcenlik ve 227 fuhuş maddelerine muhalefet ettiği belirlenen 60 adet internet sitesinin, PKK/KCK terör örgütünü övücü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Aleyhine Kamuoyunu Yanıltıcı, haksız ve olumsuz algı oluşturucu yayın yaptığı tespit edilen 3 adet internet sitesinin, cep telefonlarına gönderilen mesajlar, internet ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan reklamlar aracılığıyla, çeşitli sebeplerle kurumların isimlerini ve simgelerini kullanmak suretiyle vatandaşları oltalama metodu kullanarak dolandırmaya yönelik oluşturulduğu tespit edilen 4 adet internet sitesinin Türkiye’den erişime engellenmesi maksadıyla Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) müracaatta bulunularak Türkiye’den erişime engellenmesi sağlandı.Ayrıca; kurumsal şirketlerin adını kullanarak hediye çeki verileceği, vatandaşların sosyal medya hesapları ve kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmesi sonucunda meydana gelen 1 faili meçhul dolandırıcılık olayının şüphelileri ile sosyal medya hesapları üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda herkese açık bir şekilde Cumhurbaşkanına hakaret, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme suçlarını işlediği tespit edilen sosyal medya hesaplarının aktif kullanıcılarına ait kimlik bilgileri tespit edilen 4 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatılması sağlandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı, kasım ayında internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 137 internet sitesine erişim engeli kararı aldırıldığını bildirdi.
Adana İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı Kasım ayı içerisinde internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde; Türkiye’den erişim sağlanabilen ve yasadışı yayın yapan internet sitelerine yönelik icra edilen araştırma faaliyetleriyle, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ettiği belirlenen 70 adet internet sitesinin, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 226 müstehcenlik ve 227 fuhuş maddelerine muhalefet ettiği belirlenen 60 adet internet sitesinin, PKK/KCK terör örgütünü övücü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Aleyhine Kamuoyunu Yanıltıcı, haksız ve olumsuz algı oluşturucu yayın yaptığı tespit edilen 3 adet internet sitesinin, cep telefonlarına gönderilen mesajlar, internet ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan reklamlar aracılığıyla, çeşitli sebeplerle kurumların isimlerini ve simgelerini kullanmak suretiyle vatandaşları oltalama metodu kullanarak dolandırmaya yönelik oluşturulduğu tespit edilen 4 adet internet sitesinin Türkiye’den erişime engellenmesi maksadıyla Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) müracaatta bulunularak Türkiye’den erişime engellenmesi sağlandı.
Ayrıca; kurumsal şirketlerin adını kullanarak hediye çeki verileceği, vatandaşların sosyal medya hesapları ve kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmesi sonucunda meydana gelen 1 faili meçhul dolandırıcılık olayının şüphelileri ile sosyal medya hesapları üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda herkese açık bir şekilde Cumhurbaşkanına hakaret, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme suçlarını işlediği tespit edilen sosyal medya hesaplarının aktif kullanıcılarına ait kimlik bilgileri tespit edilen 4 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatılması sağlandı.

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