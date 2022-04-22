HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 14 aylık Bedirhan bebeğin ölümü yürek yaktı! Sehpanın kenarını tutarak yürümeye çalışırken...

14 aylık Bedirhan bebeğin ölümü yürek yaktı! Sehpanın kenarını tutarak yürümeye çalışırken...

22.04.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da sehpanın kenarını tutarak yürümeye çalışırken düşerek yaralanan 14 aylık Bedirhan bebek Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Bedirhan bebeğin ölümü yürek yaktı.

14 aylık Bedirhan bebeğin ölümü yürek yaktı! Sehpanın kenarını tutarak yürümeye çalışırken...

Olay, Amasya'nın Hamamözü ilçesinde 5 ay önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay tarihinde 9 aylık olan Bedirhan Efe D., evlerinde sehpanın kenarına tutunarak yürümek istedi. Bu sırada aniden kafa üstü düşerek yaralanan bebek, ailesi tarafından önce Hamamözü Devlet Hastanesine kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Merzifon Devlet Hastanesine sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Merzifon Devlet Hastanesinden de önceki gün Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Bedirhan bebek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti.

Sır ölüm! Kayıp hemşire Muhammet Arslan'dan kahreden haberSır ölüm! Kayıp hemşire Muhammet Arslan'dan kahreden haber

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor! Kuyruk 7 kilometreye ulaştıTarihinin en yoğun günlerini yaşıyor! Kuyruk 7 kilometreye ulaştı
Faydalarını say say bitiremedi! Her gün yiyenin ne başı ağrır ne de dişiFaydalarını say say bitiremedi! Her gün yiyenin ne başı ağrır ne de dişi
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın cezası belli olduBabasını öldüren 15 yaşındaki kızın cezası belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Amasya Samsun

En Çok Okunan Haberler

Memur, işçi ve emekli maaşlarına artış...

Memur, işçi ve emekli maaşlarına artış...

Görüntüsü ortaya çıktı! Doğruysa çok korkunç

Görüntüsü ortaya çıktı! Doğruysa çok korkunç

6'lı masada kriz sürüyor! Flaş iddia: 2 parti ayrılabilir

6'lı masada kriz sürüyor! Flaş iddia: 2 parti ayrılabilir

Son seçim anketinde dikkat çeken oy oranları!

Son seçim anketinde dikkat çeken oy oranları!

Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...

Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Çocukların elinden düşmüyor! Alkolden farkı yok

Çocukların elinden düşmüyor! Alkolden farkı yok

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.