14 Ekim Koç burcunda dolunay!

Öncelikle güzel tarafını hemen ele alalım. Aslında bireysel olarak zaten iyi etkiler altında olacağız. Negatif tarafını toplumsal olaylarda görebiliriz. 20° Koç burcunda oluşan dolunay, tam da Yay burcunda aynı derecedeki Jüpiter ile olumlu bir kontak kuruyor. Dolunay zamanları bir şeyleri tamamlama dönemidir. Ardından gelen 15 gün sonraki yeniayla beraber hayatımızdaki yeniliklere açık oluruz. Bazı sayfaları kapatırken, Jüpiter bize şans getiriyor olacak. Nasıl mı? Örneğin bir şeyi bitirmek istiyorsunuz ama bunu yaptığınızda sonunun iyi olacağından emin değilsiniz. Ya da bu bir ilişkiyse bunu bitirecek gücünüz veya cesaretiniz olmayabilir. Jüpiter sayesinde kapatacağımız sayfalar bizler için hayırlı olacaktır. Önümüzdeki yenilikler bize şans getirecektir. O yüzden bitirmemiz veya tamamlamamız gereken ne varsa gelecekte bizi güzellikler bekliyor olacak. Gelelim hiç mi negatif görünüm yok derken tabii ki var. Yine aynı 20°’de olan Oğlak burcundaki Plüton var. İşte Plüton, Jüpiter’in aksine dolunayla olumsuz bir açıda bulunuyor. Bu sert açı nedeniyle ikili ilişkilerde öfkemize hakim olmakta zorlanabiliriz. Karşılıklı yaşanan tartışmalar alevlenebilir. Güç kavgaları olabilir. Özellikle bir tarafın diğerinin üstünde baskınlık kurma çabası bardağı taşırabilir. Kıskançlıklar ilişkiyi gerginleştirebilir. Aynı agresif durumlar iş hayatında da ortaya çıkabilir. Dolunay oluştuğu esnada Venüs ve Uranüs karşıtlığı ise beklenmedik durumları da karşımıza getirebilir. Ama elimizde güzel bir Jüpiter varken negatif giden bir şeyi pozitife döndürmek için büyük bir şansımız olacaktır.

Gelelim karışık dünya ve ülke gündemine. Bu kısım biraz daha negatife dönük gibi gözüküyor. Evet yine Jüpiter var ama özellikle ülkemizin haritasının üstünde bu dolunayı yorumladığımızda Mars devreye giriyor. Bu da askeri koşulları ön plana getiriyor ki bu durum baya bir agresif sonuçlara sebebiyet verebilir. Dolunayın oluştuğu derece ülkemizin Kiron’uyla kavuşuyor olması, bu süreçte ülkedeki yöneticilerin zor bir süreçten geçeceğini gösteriyor. Gelelim en önemli kısma, Satürn ülkemizin haritasında çok sert bir yerde konumlanıyor. Bu da iç ve dış ilişkilerde diplomatik olarak zor zamanlardan geçebileceğimizi gösteriyor. Bazı ülkelerle olan ipler tamamen kopabilir. Agresif söylemler işleri olmadık yerlere götürebilir. Satürn’ün bu sert etkisi ülkemizin Plüton’una karşı olduğu için bir nevi yer altına da işaret etmektedir. Madenler, yer altındaki her aktivite ülke gündemine düşebilir. Plüton’un geniş kitleleri etkilediğini düşünürsek, toplumca 10-17 Ekim arası öncelikli olmakla beraber, 28 Ekim’e kadar zor süreçlerden geçebiliriz.

Görüldüğü gibi bir dolunay çok farklı ele alınabiliyor. Oysa ki bireysel baktığımızda bu dolunay şanslı bile olacak derken, ülke haritasındaki gezegenlerin pozisyonları, olayları farklı bir boyuta taşıyor. Dileyelim ki o güzel Jüpiter’imiz hem bireysel hem toplumsal olarak bize şans getirsin. Dolunayın burçlara etkisini hem pozitif hem negatif yönleriyle aşağıdan okuyabilirsiniz. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayınız. KOÇ Sizin burcunuzdaki bu dolunayda sinirleriniz biraz gergin olabilir. Dış görünümünüzde değişiklik yapmak istiyorsanız biraz daha beklemelisiniz. Partnerinize karşı olan öfkenize hakim olmalısınız. Jüpiter’in desteğiyle ise cesaretinizi topladığınızda istediklerinizi tek tek gerçekleştirebilirsiniz. Akademik hayatınızda başarılar elde edebilirsiniz. BOĞA Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken günlerde olacaksınız. Riskli işlerden kaçınmalısınız. Hastanelerde vakit geçirmek istemiyorsanız kendinizi ihmal etmeyin. Duygusal olarak da melankolik bir ruh halinde olabilirsiniz. Jüpiter ise size maddi anlamda şans getirebilir. Geçmişte açtığınız borçları kapatacak paralar elinize geçebilir.

İKİZLER Dostlarınızla olan ilişkilerinizde gerginlikler yaşayabilirsiniz. Sinirlerinize hakim olmanız gereken bir günde olacaksınız. Neyse ki Jüpiter ilişki ve evlilik hayatınızda size şans getirecektir. Özellikle bu bir bitişle alakalıysa ve sonunuzu göremiyorsanız, önünüzdeki yeni sayfa eskisinden iyi olacaktır. YENGEÇ Kariyer hayatınızda agresif olabileceğiniz durumlar olabilir. Yöneticinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Hemen tepki vermeyin. Jüpiter ise sağlığınızda size şifa verecektir. Düzelmez dediğiniz rahatsızlığınız sona ermeye başlayabilir. ASLAN Seyahatlerinizde çok dikkatli olmalısınız. Pasaport, bavul, çanta gibi eşyalarınıza göz kulak olun. Gecikmeler yaşanabilir. Akademik hayatınızda da gergin zamanlar yaşayabilirsiniz. Jüpiter’in şansı ise sizi aşk hayatınızda buluyor. Çocuklarınızla ilgili de sevindirici gelişmeler yaşayabilirsiniz. BAŞAK Maddi durumunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Beklemediğiniz bir borç karşınıza çıkabilir. İnternet üzerinden de alışveriş yaparken bilmediğiniz yerlere kart bilgisi vermeyin. Kopyalanabilir ileride sizi sıkıntıya sokabilir. Önünüze gelen borç eşinize de ait olabilir. Sakin kalmanızda yarar var. Jüpiter ise size aile ve ev konularınızla ilgili şans getirecektir.

TERAZİ Evlilik ve ilişki konularınızın üstünde meydana gelen bu dolunay, güzel giden ilişkinizde çatlaklara sebep olabilir. Hem siz hem karşı tarafın gergin bir günde olacağınızı unutmayın. Tepkilerinizde ölçülü davranın. Ortak iş açmışsanız ortağınızla aranızda fikir uyuşmazlıkları olabilir. Jüpiter ise uyuşmazlıklarda eğer sakin kalırsanız eskisinden daha güzel bir ilişkiye devam etmenizi sağlayacaktır. Eğitimde şansınız açık olacaktır. AKREP Sağlığınızı ihmal etmemeniz gereken bir günde olacaksınız. Ufak belirtileri önemsemelisiniz. Ofis ortamında stresli anlar yaşanabilir. Sinirleriniz gerginken tepki vermeyin. Jüpiter ise parayla ilgili konularınızda şans getirecektir. Beklediğiniz paralar bir bir hesabınıza geçebilir. Kazancınızda artışların olacağı bir süreçten geçebilirsiniz. YAY Aşk hayatınızda agresif olacağınız bir günde olacaksınız. Partnerinizle küçük tartışmalarınız büyüyebilir. Çocuğunuza karşı da sert bir tavır takınabilirsiniz. Neyse ki burcunuzdaki Jüpiter her tatsızlığın üstünü örtecektir. Kendinizle ilgili yapacaklarınızda sonuç olumlu olacaktır. Şansınız da üstünüzde olacaktır.