14 Eylül Balık burcunda dolunay

14 Eylül Cumartesi Türkiye saatiyle 07:32’de 21 derece Balık burcunda dolunay meydana geliyor. Peki bu dolunay hangi etkileri beraberinde getiriyor hemen bakalım. Öncelikle dolunayın gerçekleştiği 21° Balık burcuna odaklanalım. Hemen yakınında Neptün ile kavuşum halinde olan bir dolunay bizleri bekliyor. Güneş de Başak burcunda Mars ile kavuşurken, Venüs ve Merkür de dolunay esnasında kavuşumda oluyor. Aslında sadece bu kısma bakarsak güzel de bir dolunay diyebilirdik. Şimdi gelelim neden güzel diyemiyoruz bu kısma odaklanalım. Dolunayın gerçekleşeceği bu haftadan itibaren Neptün ve Mars, Jüpiter’e T-kare açıda bulunuyorlar. Belki de bazılarınız bu T-kare açıyı yeni duydu. Bazılarınız ise çoktan haberdar olabilir. Bu açının çok fazla derinine girmeden sizleri de sıkmadan kısaca bilgi vermek iyi olacaktır. İki gezegen karşıt olduğunda birbirlerine 180° açı yaparlar. Tam da iki gezegen bu durumdayken eğer üçüncü bir gezegen, bu ikisine 90°’lik bir açı yaparsa bu üç gezegenin birbirlerine yaptığı açıya T-kare açı denir. Hem 180° hem 90° açılar astrolojide sert etkiler barındıran görünümlerdir. Yani T-kare görünümünde, bu iki açı olduğundan ne kadar sert etkiler barındırdığını siz tahmin edin.

Peki bu sert etkileri nasıl yorumlayabiliriz. Hemen bu açının başrol oyuncularına bakmak gerekir. Dolunay esnasında Neptün ve Mars birbirlerine 180°’lik açıda bulunuyorlar. Tam da 90°’lik açıyla Jüpiter her ikisine de kare açı oluşturuyor. Mars-Neptün karşıtlığı özellikle duygusal hayatımızda gerginlikler yaratabilir. İlişkimizin istediğimiz şekilde yürümediğini görebiliriz. Jüpiter’in de ikisine sert açı yapıyor olması olan olumsuzlukların büyüyebileceğini gösteriyor. Jüpiter-Neptün ikilisini ayrı değerlendirirsek sağlığa dikkat etmeliyiz. Hatta zehirlenmeler bu süreçte fazlalaşabilir. Alkol, sigara tüketimi gittikçe artabilir. Gerçekle hayali birbirine karıştırmamaya dikkat edelim. İyimser yapımızı kötüye kullananlar olabilir. Mars-Jüpiter ikilisini de ele alalım. Bu ikili de agresif enerjileri yanında getiriyor. Araç kullanırken dikkatli olalım. Seyahatlerde ufak dikkatsizler kazalara sebebiyet verebilir. Sinirli olduğumuzda verdiğimiz tepkiler bu dönem abartılı olabilir. Gönül ilişkilerinde cinsellik ön planda olacaktır. Sahiplenme duygusuyla ortaya çıkan kıskançlıklar aradaki gerilimi arttırabilir. Dolunayda duygularımızı abartmadığımız ve sakin kararlar aldığımız sürece bu etkileri en aza indirgeyebiliriz.

Şimdi bu açının esas önemli kısmına geçelim. Yukarıda bireysel olarak etkilerinden konuştuk. Ama dünyadaki etkileri daha ciddi olabilir. Özellikle bu T-kare açı sadece bu dolunayın yakınlarında etkili olmayacak. İşin içindeki gezegenlerin yavaş hareket etmesinden ötürü neredeyse Eylül ayının sonuna kadar aşağıdaki gelişmelere şahit olabiliriz. Bu süreçte 12, 14 ve 21 Eylül en öne çıkan tarihler. Öncelikle bu sert etkilerle beraber dünyadaki dini merkezler risk altında olacaktır. Dini bahane edip olay çıkartan ülkeler de olabilir. Üniversitelerde şiddet olayları dünyada görülebilir. Spor karşılaşmalarında olaylar çıkabilir. Uçaklarla ilgili haberler gündeme oturabilir. Denizden gelen tehlikelere karşı dikkatli olmak gerekir. Bir tankerin alev alması, patlaması gibi haberler duyabiliriz. Bu dönem doğal afetlerde artış yaşanabilir. Ufak sanılan bir toprak kayması, sel, sarsıntı vb. bir durumun arkasından şiddetlisi gelebilir. Böyle bir yazıdan sonra önümüzdeki yeniayla ilgili bir kopya vermek yüzleri güldürecektir. 28 Eylül yeniayı bu dolunayı unutturacak kadar güzel etkilerle gelecek. Gönül ilişkilerinde ummadığımız güzellikler yaşayacağız. Şimdi bu dolunayda her burç hangi konularda dikkatli olmalı aşağıda okuyabilirsiniz. Yükselen burcunuzu okumayı unutmayınız.

KOÇ Psikolojik olarak düşük enerjili olabilirsiniz. Geçmişteki olaylar aklınıza gelebilir. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Hastanelerde vakit geçirmeniz gerekebilir. Eski bir rahatsızlık tekrardan ortaya çıkabilir. Kişisel gelişim çalışmalarına ilgi duyabilirsiniz. BOĞA Arkadaşlarınızla aranızda gerginlikler yaşanabilir. Öğrendiğiniz şeyler hayal kırıklığı yaşatabilir. Beklemediğiniz kişilerden gördükleriniz sizi agresif yapabilir. Aşk hayatınızda da kırgınlıklara açık olabilirsiniz. Duygularınızı bastırmakta zorlanabilirsiniz. İKİZLER Kariyer hayatınızda stresli olabileceğiniz günler yaşayabilirsiniz. Dolunayın yakınlarında yöneticinize karşı verdiğiniz tepkiler bardağı taşıran son damla olabilir. Temkinli ve sakin olmanız, olumsuz bir durumu ileride olumluya çevirebilir. Çalışmayanlar gelecekleriyle ilgili soru işaretleri yaşayabilirler. YENGEÇ Seyahatleriniz esnasında çok dikkatli olmalısınız. Elinizde olmayan nedenlerden ötürü gecikmeler, aksilikler yaşayabilirsiniz. Akademik hayatınızda da gergin bir gün geçirebilirsiniz. Yurt dışı işlerinizde veya başvurularınızda evraklarınızı tekrar tekrar kontrol edin.

ASLAN Harcamalarınızda, ödemelerinizde dikkatli olmalısınız. İnternetten yapacağınız alışverişlerde sorun yaşayabilirsiniz. Aniden önünüze çıkan bir ödeme sinirlerinizi gerebilir. Tehlikeli hareketlerden uzak durmalısınız, sağlığınızı riske atmayın. BAŞAK Özellikle partnerinize karşı sakin tepkiler verin. Evlilik ve ilişki hayatınızda gergin bir süreç geçirebilirsiniz. Her şey hayal ettiğiniz gibi olmayabilir. Ortak iş açmışsanız ortağınızla ters düştüğünüz noktalar olabilir. TERAZİ Bu dolunay sağlığınıza etki edebilir. Kendinize dikkat etmelisiniz. Çalıştığınız ortamda da sinirleriniz gergin olabilir. Ofis arkadaşlarınızla olan iletişiminiz sert olabilir. Evcil hayvanınız varsa gözünüzün önünden ayırmamaya özen gösterin. AKREP Aşk hayatınızda gergin olabilirsiniz. Partnerinizle sürtüşmeler yaşayabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiden aynı ilgiyi görememek yaralayabilir. Çocuğunuzla da aranızda iletişim kopukluğu olabilir. YAY Aile içinde huzursuzluk yaratacak olaylar meydana gelebilir. Aile bireyleri arasında gerginlikler yaşanabilir. Evinizde riskli hareketlerden kaçının. Ufak kazalar yaşanabilir.