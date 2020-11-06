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14 kadını öldüren seri katilden polise eleştiri!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2020 13:43 | Son Güncelleme

Lee Chun-jae adlı seri katil mahkemede itiraf ettiği cinayetlerden biri nedeniyle 20 yıl hapis yatan Yoon adlı adamdan özür diledi, polisi ise eleştirdi.

14 kadını öldüren seri katilden polise eleştiri!

14 kadını öldüren Güney Koreli Lee Chun-jae, bugüne kadar yakalanamamasına şaşırdığını söyledi.

Lee Chun-jae, Pazartesi günü çıkarıldığı mahkemede otuz yıl önce ülkenin en kötü şöhretli seri cinayetleri işlediğini itiraf etti.

Lee Chun-jae, cinayetleri itiraf etti.
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57 yaşındaki adamın itirafında, 13 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ve cinayet suçuyla 20 yıl hapis yatan Yoon adında bir mahkum da bulundu. Yoon, Chun-jae’nin işlediğini itiraf ettiği cinayetlerden biriyle suçlanmıştı. Bu cinayetler 1986 ve 1991 yılları arasında Hwaseong cinayetleri olarak biliniyordu.

1987’de Hwaseong’da gerçekleşen cinayetlerden birinin olay yeri.
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Kurbanların tamamı kadındı ve hepsi ellerinden veya ayaklarından bağlı, ağzı tıkanmış, tecavüze uğramış ve çoğu durumda çorap, tayt gibi kendi kıyafetleriyle boğularak öldürülmüşlerdi. Yaşları 14 ila 71 arasında değişen kurbanların bazılarının vücutlarında çatal, jilet, şemsiye gibi nesnelerle kesikler olduğu tespit edilmişti.

Güney Kore’nin Suwon şehrinde Yoon’un yeniden yargılanması için toplanan mahmede konuşan Chun-jae, bugüne dek yakalanmamış olmasına şaşırdığını ifade ederek “Suçların sonsuza kadar ortaya çıkmayacağını düşünmemiştim” dedi.

Kurbanlardan birinin ailesi, olay yerini ziyaret etti.
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Polis yetkilileri toplamda binlerce saat katili aradı.
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Polis tarafından sorgulanan Chung-jae, kurbanlardan birinin saatinin kendisinde olduğunu iddia ederek “Benden neden şüphelenilmediğine hala şaşırıyorum. Suçlar benim etrafımda gerçekleşti ve ben saklanmak için çaba sarfetmedim. Kolayca yakalanacağımı düşünüyordum” dedi.

Hwaseong cinayetleriyle ilişkilendirilmeyen diğer dört cinayetin de sorumlusu olduğunu söyleyen Chung-jae, 13 yaşındaki çocuğu nedensiz yere öldürdüğünü söyledi.

Cinayetler, Güney Kore’nin en kötü seri katil davası olarak biliniyor.
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Cinayetler 2003 yapımı Memories of Murder adlı Bon Joon Ho tarafından yönetilen filmle birlikte tekrar gündeme gelmişti.

Geçen yıl Chung-jae’nin en az bir cinayetle ilişkisi olduğunu gösteren DNA kanıtlarının ardından bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından Yoon’a tekrar yargılanma hakkı verilmişti.

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