14 kadını öldüren seri katilden polise eleştiri!

14 kadını öldüren Güney Koreli Lee Chun-jae, bugüne kadar yakalanamamasına şaşırdığını söyledi.

Lee Chun-jae, Pazartesi günü çıkarıldığı mahkemede otuz yıl önce ülkenin en kötü şöhretli seri cinayetleri işlediğini itiraf etti.

Lee Chun-jae, cinayetleri itiraf etti.



57 yaşındaki adamın itirafında, 13 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ve cinayet suçuyla 20 yıl hapis yatan Yoon adında bir mahkum da bulundu. Yoon, Chun-jae’nin işlediğini itiraf ettiği cinayetlerden biriyle suçlanmıştı. Bu cinayetler 1986 ve 1991 yılları arasında Hwaseong cinayetleri olarak biliniyordu.

1987’de Hwaseong’da gerçekleşen cinayetlerden birinin olay yeri.



Kurbanların tamamı kadındı ve hepsi ellerinden veya ayaklarından bağlı, ağzı tıkanmış, tecavüze uğramış ve çoğu durumda çorap, tayt gibi kendi kıyafetleriyle boğularak öldürülmüşlerdi. Yaşları 14 ila 71 arasında değişen kurbanların bazılarının vücutlarında çatal, jilet, şemsiye gibi nesnelerle kesikler olduğu tespit edilmişti.

Güney Kore’nin Suwon şehrinde Yoon’un yeniden yargılanması için toplanan mahmede konuşan Chun-jae, bugüne dek yakalanmamış olmasına şaşırdığını ifade ederek “Suçların sonsuza kadar ortaya çıkmayacağını düşünmemiştim” dedi.