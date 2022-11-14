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14 KASIM HAVA DURUMU RAPORU: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! İstanbul, Ankara İzmir ve il il hava durumu

14.11.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre yurdun kuzey kesimlerinin bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri ise yağışlı olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sabah ve gece saatlerinde zaman zaman sis görüleceğini aktardı. Peki, 14 kasım hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama ile İstanbul, Ankara İzmir ve il il hava durumu...

14 KASIM HAVA DURUMU RAPORU: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! İstanbul, Ankara İzmir ve il il hava durumu

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamasının ayrıntıları merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayanlar başta olmak üzere çok sayıda vatandaş internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Meteoroloji'den yapılan hava durumu açıklamasında hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı kaydedilirken sıcaklıkların çoğunlukla mevsim normalleri civarında seyredeceği aktarıldı.

Hava durumu

14 KASIM HAVA NASIL OLACAK?

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

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hava durumu


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