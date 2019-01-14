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14 Kasım On numara çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 23:04 | Son Güncelleme

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 86 bin 608 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

14 Kasım On numara çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 104 kişi 2 bin 220 lira 85'er kuruş, 8 bilen bin 771 kişi 130 lira 45'er kuruş, 7 bilen 18 bin 841 kişi 23 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 115 bin 593 kişi 4'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 192 bin 251 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Kayseri'nin Melikgazi, Samsun'un İlkadım, İstanbul'un Kağıthane ile Konya'nın Selçuklu ilçesinden yatırdığı belirlendi. (AA)

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