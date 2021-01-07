14 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 14?

Araç plakaları, aracın sorumluluğunun kime ait olduğunu gösterir. Bir aracın trafiğe çıkabilmesi için plaka şarttır. Kayıtlı araç plakası, devlet mercileri tarafından tanınır. Bu levhayı araçlar sürekli taşımak zorundadır. Bu nedenle sağlam bir şekilde monte edilir. Aynı zamanda plakanın dışarıdan açık ve net bir şekilde görülmesi gerekir. Çünkü gerekli durumlarda ilk olarak bilgi toplanılacak yer plaka kodudur. Her ülkenin kendi kuralları çerçevesinde belirlenen birçok plaka kodu vardır. Türkiye'de de her il için ayrı ayrı plaka kodu bulunur. Peki, ülkemizde 14 plakası hangi ile ait? İşte 14 plaka kodu ile ilgili detaylar...
Türkiye'de plakalar için ilk bakılan nokta kayıtlı olduğu ildir. Plakanın en başında verilen numara bulunduğu ilin plaka kodudur. Her ilin kendisine özel plaka numarası vardır. Türkiye'de illerin plakaları numaraları alfabetik sıralama ile belirlenmiştir. 81 ile sahip olan Türkiye'de plakalar, 01'den başlar ve 81'e kadar devam eder. 67. şehirden sonra ise alfabetik sıralama yerine illerin kuruluş sırası baz alınır. Böylece plakanın başında bulunan rakamdan nerenin plaka kodu olduğunu anlayabiliyoruz.
14 plaka kodu, Batı Karadeniz'de yer alan Bolu ilimize aittir. Alfabetik sıralamaya göre Bolu 14. ilimizdir. Bolu merkezi ve Bolu'ya bağlı tüm ilçelerde 14 araç plaka kodu kullanılır. Plaka kodları belirli alt ve üst sınırlara göre farklı harf ve sayı kombinasyonları baz alınarak üretilir.
Bolu'da merkez dahil olmak üzere 9 ilçe vardır. Bu ilçeler, Gerede, Kıbrıscık, Göynük, Mengen, Mudurnu, Dörtdivan, Seben ve Yeniçağa olarak geçer. Bolu merkez, Gerede ve Mudurnu İlçelerine ait plaka kodları aşağıdadır.
14 AC ve AZ 001 ile 999 arası
14 BA ile BD 001 ile 999 arası
14 BE 001 ile 999 arası
14 DA ile DZ 001 ile 999 arası
14 EA ile EZ 001 ile 999 arası
14 M 0001 ile 3999 arası
14 T 0001 ile 2499 arası
14 KA ve KZ 001 ile 999 arası
14 M 5000 ile 5499 arası
14 T 3500 ile 3999 arası
14 LA 001 ile LZ 999 arası
14 T 4001 ile 4500 arası
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