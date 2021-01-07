14 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 14?

Araç plakaları, aracın sorumluluğunun kime ait olduğunu gösterir. Bir aracın trafiğe çıkabilmesi için plaka şarttır. Kayıtlı araç plakası, devlet mercileri tarafından tanınır. Bu levhayı araçlar sürekli taşımak zorundadır. Bu nedenle sağlam bir şekilde monte edilir. Aynı zamanda plakanın dışarıdan açık ve net bir şekilde görülmesi gerekir. Çünkü gerekli durumlarda ilk olarak bilgi toplanılacak yer plaka kodudur. Her ülkenin kendi kuralları çerçevesinde belirlenen birçok plaka kodu vardır. Türkiye'de de her il için ayrı ayrı plaka kodu bulunur. Peki, ülkemizde 14 plakası hangi ile ait? İşte 14 plaka kodu ile ilgili detaylar...

Hangi Şehir Hangi Plakayı Kullanıyor?

Türkiye'de plakalar için ilk bakılan nokta kayıtlı olduğu ildir. Plakanın en başında verilen numara bulunduğu ilin plaka kodudur. Her ilin kendisine özel plaka numarası vardır. Türkiye'de illerin plakaları numaraları alfabetik sıralama ile belirlenmiştir. 81 ile sahip olan Türkiye'de plakalar, 01'den başlar ve 81'e kadar devam eder. 67. şehirden sonra ise alfabetik sıralama yerine illerin kuruluş sırası baz alınır. Böylece plakanın başında bulunan rakamdan nerenin plaka kodu olduğunu anlayabiliyoruz.