14 Nisan burç yorumları | 14 Nisan burçlarda ne oluyor?

14 Nisan’da Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor ve Venüs bugün itibariyle Boğa burcuna geçiyor. Güneş ve Mars’tan gelen destekleyici açıya beraber, enerjimiz oldukça yüksek seyrediyor. İkizler burcu bugün ikili ilişkilerinde iletişim konularında dikkatli olmalı, Yay burcu ise sağlığı ile ilgili konularda daha odaklı bir şekle bürünüyor. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün ilişkiler ve finansal konularda bir sıkışıklık, kapanma, zorlanma durumu söz konusu olabilir. Risk alırken ve karar verirken iki kez düşünmelisiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün abartılı ihtiyaçlar, abartılı duygu durumları ortaya çıkabilir. İştahınız açılabilir, yemeklerde aşırıya kaçabilirsiniz. Maddi-manevi yaşamdan beklentileriniz artabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün uyku düzensizlikleriyle güne başlayabilirsiniz. Yardımlar yapabilir, birilerine faydalı olma ihtiyacı duyabilirsiniz. Eğitim hayatında ve yasal süreçlerde yeni gündemler olabilir.