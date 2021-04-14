14 Nisan burç yorumları | 14 Nisan burçlarda ne oluyor?

14 Nisan’da Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor ve Venüs bugün itibariyle Boğa burcuna geçiyor. Güneş ve Mars’tan gelen destekleyici açıya beraber, enerjimiz oldukça yüksek seyrediyor. İkizler burcu bugün ikili ilişkilerinde iletişim konularında dikkatli olmalı, Yay burcu ise sağlığı ile ilgili konularda daha odaklı bir şekle bürünüyor. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün ilişkiler ve finansal konularda bir sıkışıklık, kapanma, zorlanma durumu söz konusu olabilir. Risk alırken ve karar verirken iki kez düşünmelisiniz.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün abartılı ihtiyaçlar, abartılı duygu durumları ortaya çıkabilir. İştahınız açılabilir, yemeklerde aşırıya kaçabilirsiniz. Maddi-manevi yaşamdan beklentileriniz artabilir.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün uyku düzensizlikleriyle güne başlayabilirsiniz. Yardımlar yapabilir, birilerine faydalı olma ihtiyacı duyabilirsiniz. Eğitim hayatında ve yasal süreçlerde yeni gündemler olabilir.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün sosyal ilişkileriniz ön planda olabilir. Daha kalıcı, uzun vadeli ilişkiler arayacak; yüzeysel ilişkilerden kaçınacak, yeni başlayan ilişkilerde daha çekimser davranacaksınız. Güven ihtiyacı artıyor.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün iş hayatı, eğitim ve yaşama dair sorumluluklarda daha iyi performans gösterme gayesinde olabilirsiniz. Kontrol ihtiyacınız artıyor.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün finansal bir meseleyi çözmekle meşgul olabilir, çocuklarınız için harcamalar yapabilir, eğitim veya çalışma hayatınızda zor görünen bir durumu başarabilirsiniz.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün iş ve özel hayatınızdaki ilişkilerde şartları ve koşulları zorlamamaya özen gösterin. Israr ve inatçılıktan kaçının. Bazı ilişkilerde yeni bir denge ve düzen hakim olabilir.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün iş hayatı ve günlük planlarınızda ani değişiklikler olabilir. İyi-kötü sürprizler artabilir. Mide hassasiyetlerine dikkat edin. Beslenme düzeninizi koruyun.
YAY BURCU YORUMU
Bugün sürpriz şanslarla karşılaşabilir, aklınızdan geçen şeylere aniden ulaşabilirsiniz. Düşüncelerinizin enerjisi daha güçlü iken pozitif düşünme ve dilek, dua enerjisi içinde olma zamanı.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün size stres veren bir konuyu çözmek ve rahatlamak için harekete geçebilirsiniz. Ertelediğiniz işlerle ilgilenebilir, gün boyu pek çok meşguliyet içinde olabilirsiniz.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün ani kararlar alabilir, yaşam düzeninizde ve rutinlerinizde değişikliğe gidebilirsiniz. Ev düzeniyle ilgilenebilir, son dakika seyahat programları yapabilirsiniz.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün finansal konularda ani ve plan dışı gündemler oluşabilir. Gereksiz harcamalar yapmaya dikkat. Gün içinde anlık duygu kontrolü sorunları yaşayabilir ve abartılı sözler sarf edebilirsiniz.
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