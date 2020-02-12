14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel her bütçeye uygun 5 akıllı telefon!

14 Şubat Sevgililer Günü 'knock knock knock' dedi ve kapıyı çaldı. Hal böyle olunca, birçok çift sevgilisine ne alacağını düşünmeye başladı. Hatta kimimiz kendisini bu habere dahi odaklayamayacak kadar düşüncelere dalmış durumda ve şu an ne alacağını düşünmekle meşgul, bunu biliyoruz. Fakat, haberimizin bu noktasından sonra iyice dikkat kesilmenizde fayda var. Zira sizi derin düşüncelerden kurtaracak, ne hediye alsam diye düşündüğünüz her anı unutturacak ve onu hiç olmadığı kadar mutlu görmenizi sağlayacak bir formülümüz var. O formül de yeni bir akıllı telefon almaktan geçiyor.
Sevgiliniz iPhone kullanmak istiyor ya da iOS işletim sisteminden vazgeçemiyorsa iPhone 11 Pro tam size göre bir tercih. Eğer telefonunun da son zamanlarda oldukça yavaşladığını ve artık hiç iyi fotoğraflar çekemediğinden yakınıyorsa ona iPhone 11 Pro almamak için başka herhangi bir sebebiniz yok. iPhone 11 Pro'nun iOS 13 ile olan muhteşem uyumu sayesinde sevgiliniz sizin mesajlarınıza geç cevap vermeyecek, 12 megapiksel değerindeki üç arka kamerası sayesinde sevgiliniz her çektiği güzel fotoğrafta size teşekkür edecek.
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Sevgiliniz derslere giren bir öğrenci veya gün içindeki yoğunluktan muzdarip olan bir çalışan mı? O zaman Samsung Galaxy Note 10+ tam size göre. Samsung Galaxy Note 10+'ın ekran kapalıyken dahi not alabilen S-Pen kalemi sayesinde sevgiliniz gün içinde karşılaştığı hiçbir şeyi unutmayacak, her şeyi kolaylıkla Samsung Galaxy Note 10+'ına not alabilecek. Hatta S-Pen'in çizim yetenekleri sayesinde isimlerinizin baş harflerinin yazılı olduğu bir kalp çizip size şaşırtıcı bir mesaj bile gönderebilir :)
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Apple'ın iPhone 11'den daha fazla özellik sunan akıllı telefonu iPhone XS, özellikle akıllı telefonundan video izleyen bir sevgili için biçilmiş kaftan. Sahip olduğu yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran sayesinde muazzam bir film ve dizi izleme keyfi sunan iPhone XS, fiyatıyla da birçok iPhone modelinden daha ucuz. Sevgilinizi düşük çözünürlüklü ekranlarda film ve dizi izleme eziyetinden kurtarmak istiyorsanız bizce iPhone XS almak için çok yeterli bir sebebiniz var.
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Çiftler saatlerce birbirileriyle telefonda konuşmalarıyla meşhurdur. Kimi zaman bu durum çabuk biten şarj sorunlarını da beraberinde getirir. Fakat Samsung Galaxy A51 sahibiyseniz böyle bir derdiniz yok. Tam 4.000 mAh değerindeki bataryası ile Samsung Galaxy A51 tamı tamına 22 saat telefon konuşma süresi vadediyor. Böylece sevgilinizle olan konuşmalarınız, en can alıcı noktada olsa bile kesilmiyor.
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Eski zamanlarda insanlar, fotoğraf çektirebilmek için fotoğraf stüdyolarının yolunu tutmaktaydı. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek de ucuz değildi. Nitekim o dönemlerin kameraları, gelişen teknoloji ile birlikte artık daha da kaliteli bir hale geldi ve akıllı telefonların ön kameralarında dahi kendisine yer buldu. Sizin için 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak seçtiğimiz Xiaomi Redmi Note 8 de o akıllı telefonlardan sadece biri. 13 Megapiksel değerindeki ön kamerasıyla üst düzey bir kamera performansı veren Xiaomi Redmi Note 8 ile birlikte sevgiliniz 'güzel çıkmıyorum ondan fotoğraf çektirmiyorum' gibi bahanelere son verecek, halk dilinde ''ben net olayım arkası bulanık olsun'' efekti olarak da bilenen bokeh efektli muazzam fotoğraflar bile çekebilecek. Siz de onun yüzünün güldüğü fotoğraflara bakıp, ona tekrar aşık olacaksınız. Hem de bunun için çok yüksek ücretler ödemenize gerek yok. Çünkü Xiaomi Redmi Note 8 her bütçeye hitap eden ama çokça da mutlu eden bir hediye.
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