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14 Şubat'ta Şile otelleri dolup taştı!

14.02.2021 11:34 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde koronavirüsten uzaklaşmak isteyen onlarca kişi soluğu Şile'de aldı. Otellerin dolduğu Şile'ye gelen ziyaretçiler, pahalılıktan yakındı. Bazı vatandaşların uygun otel bulabilmek için onlarca telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.

Şile'de butik otel işletmecisi Fatih Laçinok, "Normalden daha fazla bir yoğunluğumuz var. 14 Şubat dolayısıyla daha çok talep görüyor. Misafirlerimiz cuma gününden itibaren gelmeye başladı. 3 gün süreyle burada konaklıyorlar. Bu sayede koronadan da kaçmış oluyorlar. Butik bir otel olduğumuz için 4 odamız var. Onların şu an hepsi dolu. Onlar gelmeden önlemlerimizi aldık. Geldiklerinde ilk başta hayat eve sığar (HES) kodlarını alıyoruz. Ona göre girişlerini sağlıyoruz. Odaların dezenfeksiyonlarını sağlıyoruz. Odalardan ayrılırken de tekrar bir dezenfekte süremiz var. Ateşlerini ölçüyoruz. Otelimiz geçen hafta da doluydu ancak bu kadar telefonumuz çalmadı. 14 Şubat olduğu için daha çok talep oldu. 20 gün önceden tüm odalarımız tutuldu. Bazı misafirlerimiz süsleme de istedi." İfadelerini kullandı.

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"80 TANE OTEL ARAMIŞIZDIR VE HEPSİ DOLUYDU"

Şile sahilde bulunan bir otele kuzenleri ve erkek arkadaşıyla gelen Beyza Pehlivan, "Biz bir hafta öncesinde rezervasyonumuzu yaptırdık. Çok yoğundu. Zar zor bulduk. Bu zor dönemde temiz hava alıp kafa dağıtmak için güzel bir fırsat oldu. Değerlendiriyoruz. Erkek arkadaşımla, kuzenlerimle ve onların eşleriyle geldik. 1 gece konaklayacağız. İnsanlar kaçıp nefes almak istiyorlar" şeklinde konuştu.

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Sena Nur Kandemir ise, "Oteller aşırı dolu. Biz rezervasyon yaparken de zorlandık. Biraz son dakikaya bıraktık. Aradığımız bütün oteller 14 Şubat vesilesiyle doluydu. Oteller zaten 3 gün rezervasyon alıyorlar. Arkadaşlarımızla birlikte ayrı ayrı otelleri aradık. Hepimiz bir 10'ar tane otel aradıysak 80 tane otel aramışızdır ve hepsi doluydu" dedi.

DHA

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