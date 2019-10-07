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14 yaşındaki İlker, 4 kilo ağırlığında, 65 santimetre boyunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 09:50 | Son Güncelleme

BURSA'da yaşayan İlker Bayrak (14), 4 kilogram ağırlığı ve 65 santimetrelik boyu ile görenlerin ilgisini çekiyor.

14 yaşındaki İlker, 4 kilo ağırlığında, 65 santimetre boyunda

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'da yaşayan İlker Bayrak (14), 4 kilogram ağırlığı ve 65 santimetrelik boyu ile görenlerin ilgisini çekiyor. Doğuştan Silver-Russell sendromu (büyüme ve gelişme geriliği) hastası olan İlker Bayrak'ın en büyük hayali ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fenerbahçe'nin eski kalecesi Volkan Demirel ile tanışmak.
İnegöl'de yaşayan ve 2005 yılında dünyaya gelen Adnan ile Elif Bayrak çiftinin çocukları İlker Bayrak, doğduğunda gelişme şikayeti ile ailesi tarafından Bursa'daki hastanelere götürüldü. Burada teşhisi konulamayan Bayrak, daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü. İlker Bayrak'ın burada yapılan tetkiklerinde, milyonda bir görülen 'Silver- Russell' hastası olduğu tespit edildi. 14 yaşında olmasına rağmen 4 kilogram ağırlığı ve 65 santimetre boyu ile dikkat çeken Bayrak, görenlerin ise ilgisini çekiyor.
EN BÜYÜK HAYALİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE VOLKAN DEMİREL İLE TANIŞMAK
Görenlerin kendisine ilgi gösterdiğini belirten İlker Bayrak, "Görünümümle insanların dikkatini çekiyorum. Evimde eğitim görüyorum, öğretmenlerim evime gelerek bana eğitim veriyor. Ailemi, arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok seviyorum. En büyük hayalim, Cumhurbaşkanınımız Recep Tayyip Erdoğan ve Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel ile tanışmak'' dedi.
'GİTTİĞİ HER YERDE NEŞE KAYNAĞI'
Çocuğunun 850 gram ağırlığında dünyaya geldiğini belirten baba Adnan Bayrak, "Çocuğumuz doğduğunda 100 gün küvezde kaldı. Gelişmediğinden dolayı hastanelere başvurduk. Ankara'da yapılan incelemelerde 'Silver Russel' adı verilen hastalık teşhisi konuldu. Milyonda bir görülen bir hastalık. Allah, bize nasip etmiş. Türkiye'de bu hastalığı bulunan 3 kişi vardı. Birisi hayatını kaybetti. Onlar, çok özel ve farklı çocuklar. Biz bu konuda çok şanslıyız. Evimizin ve Bursa'nın neşesi oldu. Gittiği her yerde neşe kaynağı haline geldi. Şu anda 8.sınıf öğrencisi, evde eğitim alıyor. İkinci çocuğumuz çok sağlıklı ve normal" diye konuştu.

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14 yaşındaki İlker, 4 kilo ağırlığında, 65 santimetre boyunda14 yaşındaki İlker, 4 kilo ağırlığında, 65 santimetre boyunda14 yaşındaki İlker, 4 kilo ağırlığında, 65 santimetre boyunda14 yaşındaki İlker, 4 kilo ağırlığında, 65 santimetre boyunda

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