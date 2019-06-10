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14 yaşındaki kıza cinsel içerikli görüntü gönderen kulüp başkanı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 16:01 | Son Güncelleme

 KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, amatör spor kulübünün başkanı Adnan Zorer, 14 yaşındaki kıza sosyal medyadan cinsel içerikli görüntüler gönderdiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Adnan Zorer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  Gölcük'te amatör spor kulübünün başkanlığını yapan Adnan Zorer, iddiaya göre, arkadaşının iş yerinde çalışan H.Ç.

14 yaşındaki kıza cinsel içerikli görüntü gönderen kulüp başkanı tutuklandı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, amatör spor kulübünün başkanı Adnan Zorer, 14 yaşındaki kıza sosyal medyadan cinsel içerikli görüntüler gönderdiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Adnan Zorer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gölcük'te amatör spor kulübünün başkanlığını yapan Adnan Zorer, iddiaya göre, arkadaşının iş yerinde çalışan H.Ç. adlı kız çocuğuna, sosyal medya hesabından arkadaşlık isteği gönderdi. Adnan Zorer, arkadaşlık isteğini kabul eden kıza, cinsel içerikli görüntüler gönderdi. H.Ç.'nin ailesi, durumu fark edince polise şikayette bulundu. Bunun üzerine Adnan Zorer, gözaltına alınırken, sosyal medya hesabı da incelemeye alındı. Araştırma sonucu Adnan Zorer'in bulunduğu cinsel içerikli görüntüler ve konuşmalar tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zorer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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