14. YEDİTEPE HUZUR UYGULAMASI YAPILDI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Ozan URAL - ERTAN KILIÇ - Murat KORKMAZ / İstanbul DHA

İSTANBUL genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen 14. Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere polis helikopteri havadan destek verdi.

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 11’nci Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polisleri ve yunus polisleri katıldı. Hassas burunlu köpekler ve polis helikopteri denetimlere destek verdi. Kadıköy, Fatih ve Beşiktaş'ta yapılan denetimlerde polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin üstleri arandı ve kimlik sorgulamaları yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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BEŞİKTAŞ

- Araçlarda yapılan aramalar

- Kimlik sorgusu yapılması

- Köpekli arama

- Polis helikopteri

- Detaylar

KADIKÖY

- Araçlarda yapılan aramalar

- Kimlik sorgusu yapılması

- Özel harekat ekipleri

- Polis helikopteri

- Detaylar

FATİH

- Araçlarda yapılan aramalar

- Kimlik sorgusu yapılması

- Köpekli arama

- Polis helikopteri

- Özel harekat ekipleri

- Detaylar

