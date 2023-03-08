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  4. 1400 metre rakımlı dağda çarpıcı görüntü! Görenleri ürkütüyor...

1400 metre rakımlı dağda çarpıcı görüntü! Görenleri ürkütüyor...

08.03.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin vurduğu illerden biri olan Malatya’da bin 400 rakımlı dağda oluşan dev yarıklar görenleri ürkütüyor. Bölge sakinlerinden bir vatandaş, ilçenin birçok farklı noktasında benzer görüntülerin bulunduğunu ifade etti. Dev yarıklar depremin şiddetini ortaya koydu.

1400 metre rakımlı dağda çarpıcı görüntü! Görenleri ürkütüyor...

Kahramanmaraşlı depremlerde etkilenen 11 ilden bir olan Malatya’da birçok dağ yerinden oynarken, Akçadağ ilçesi Aliçeri - Resuluşağı mahallelerinin bulunduğu bölgedeki bin 400 rakımlı dağlarda metrelerce yarıklar oluştu.

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"KAR KALKINCA DEPREMİN NE KADAR ŞİDDETLİ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

İlçenin birçok farklı noktasında benzer görüntülerin bulunduğunu ifade eden bölge sakinlerinden Zafer Cahit Leventoğlu, "Akçadağ ilçe merkezinde 15 gün önce buraları cep telefonu ile çekmiştim, kar kalkınca depremin ne kadar şiddetli olduğunu gördük.

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Levent Mahalle yolu dağlardan kopan kayalar nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Bölge halkına yardımlar helikopterlerle yapıldı.

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Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın” diye konuştu.

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(İHA)

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