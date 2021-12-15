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  4. 15 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto canlı izle!

15 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto canlı izle!

15.12.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta pazartesi, çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. En popüler şans oyunları arasında yer alan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Çılgın Sayısal Loto canlı izleme linki!

15 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto canlı izle!

Çılgın Sayısal Loto çekilişi binlerce şans oyunu sever tarafından araştırılıyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı izleyebilirsiniz. Söz konusu çekiliş 21.30'da başlıyor. İşte Çılgın Sayısal Loto canlı izleme linki!

15 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto canlı izle!

15 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

15 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına Milli Piyango'nun, 'https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari' adresine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Çekilişi canlı izlemek için ise, 'https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle' adresine tıklayın.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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sayısal loto

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