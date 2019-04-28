15 bin öğrenci, üniversite sınav heyecanını prova etti

İSTANBUL (AA) - Üniversite hayali yaşayan 15 bin öğrenci, İstanbul Üniversitesi ve özel bir eğitim kurum iş birliğiyle düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınav provasında, sınav heyecanını deneyimledi.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde saat 09.30'da üniversite kapısından içeriye güvenlik önlemleri içinde alınan binlerce öğrenciye, ÖSYM kuralları eksiksiz bir şekilde uygulandı.

TYT sınavı kapsamında İstanbul Üniversitesi girişinden aramaya, giriş kartı ve kimlik kontrollerinden optik okuyucuda hazırlanmış sınav kağıtlarına kadar her şey gerçeğiyle birebir aynı şekilde gerçekleştirildi.

15 bin öğrencinin hayatlarına yön verecekleri TYT prova sınavında, 600 bina sorumlusu ve gözetmen görev aldı.

- "Türkiye genelinde 120 bin öğrenci bu sınava katılıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TYT Koordinatörü Mehmet Alpaslan Göçer, "İstanbul başta olmak üzere Ankara'da Gazi Üniversitesi ve Türkiye genelinde birçok seçkin üniversiteyle iş birliği yapılarak, toplam 120 bin öğrenci bu sınava katılıyor." dedi.