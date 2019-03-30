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15 bin yıllık ‘Savruk Mağarası’ şifa dağıtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 14:02 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta 15 bin yıllık olduğu tahmin edilen tarihi Savruk Mağarası, astım ve bronşit hastaları için alternatif doğal kaynaklar arasında yer alıyor.Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan mağaranın, Poleosen döneminde oluştuğu tahmin ediliyor.

15 bin yıllık ‘Savruk Mağarası’ şifa dağıtıyor

Kahramanmaraş’ta 15 bin yıllık olduğu tahmin edilen tarihi Savruk Mağarası, astım ve bronşit hastaları için alternatif doğal kaynaklar arasında yer alıyor.
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan mağaranın, Poleosen döneminde oluştuğu tahmin ediliyor. Yöre halkı, mağara ve şelalenin turizme kazandırılması için çalışmaların yapılmasını istiyor.
Savruk Mağarası’nın Türkiye’nin farklı bölgelerindeki mağaralar gibi astım ve bronşit hastalığına iyi geldiğini ve turizme kazandırılması gerektiğini söyleyen Tarih, Kültür ve Turizm Platform Başkanı Ahmet Kolutek, "Savruk, Savran Mağarası ve Karakız Mağarası olarak da bilinir. Damlataş Mağarası’nın yaşı 15-20 bin yıl arası olduğundan dolayı aynı masif hattında bulunan Savruk Mağarasının da yaşının aynı olduğu tahmin edilmektedir. Silifke Astım Mağarası, Cüceler Mağarası, Aynalıgöl Mağarası, Karain Mağarası, Yalan Dünya Mağarası ve Köşekbükü mağaraları gibi Savruk Mağarası’nın da astım ve bronşit hastalığına iyi geldiği söyleniyor. Ayrıca bu tip mağaralar Akdeniz Akarsu rejiminin olduğu yerlerde oluşmuştur. Örnekleri gibi Savruk Mağarası’nın da astım ve bronşit hastalıklarına iyi geldiği yöre halkı tarafından söylenmektedir" diye konuştu.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin (KSÜ) şehrin kültür ve coğrafya zenginliklerini keşfe çıkması gerektiğini söyleyen Eğitimci Yazar İbrahim Gülsu ise, "Ülkeler için yeraltı yerüstü zenginlik kaynakları çok önemli değer taşıyor. Bu mağarayı Sütçü İmam Üniversitesinin keşfedip bu konuda bir tez hazırlamasını ve mağaranın hem sağlık turizmi hem de yayla turizmi açısından ne özelliklere sahip olduğunu, binlerce yılda oluşan bu mağaranın kimliğinin çıkarılmasını arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.

15 bin yıllık ‘Savruk Mağarası’ şifa dağıtıyor

15 bin yıllık ‘Savruk Mağarası’ şifa dağıtıyor

15 bin yıllık ‘Savruk Mağarası’ şifa dağıtıyor

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