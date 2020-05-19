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  4. 15 dakika arayla iki kez şarampole devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

15 dakika arayla iki kez şarampole devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 21:55 | Son Güncelleme

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, otomobiliyle şarampole devrilip, kurtarıldıktan 15 dakika sonra yeniden şarampole devrilen otomobil sürücüsü Eyüp Ceylan (64) yaşamını yitirdi.

15 dakika arayla iki kez şarampole devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Gölpazarı İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp Ceylan'ın kullandığı otomobil Kasımlar Köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazayı yara almadan atlatan Ceylan, arkadaşını arayarak yardım istedi.

Kaza yerine gelen arkadaşı, traktörü ile Ceylan'ın otomobilini kurtardı. Yeniden yola çıkan Ceylan, 15 dakika sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip, otomobiliyle bir kez daha şarampole devrildi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eyüp Ceylan'ın öldüğü belirlendi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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